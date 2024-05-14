الثلاثاء 14 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

قنا: تكاتف جميع الجهود لتيسير إجراءات التصالح بمخالفات البناء

نائب محافظ قنا
نائب محافظ قنا

عقد الدكتور حازم عمر، نائبًا عن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اجتماعًا لمتابعة تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بمراكز قنا والوقف ودشنا، بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، ورؤساء المراكز والمدن وعدد من القيادات التنفيذية.

استعرض الاجتماع ما تم تلقيه من ملفات في مراكز قنا ودشنا والوقف، والإجراءات والتسهيلات التي تم تنفيذها بالمراكز التكنولوجية لتلقي طلبات المواطنين الجادين في التصالح، بما يسهم في تنفيذ توجهات الدولة نحو ضبط منظومة العمران والبناء بالمحافظة.

ووجّه نائب المحافظ، خلال الاجتماع، ببذل المزيد من الجهد للانتهاء من ملفات التصالح وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل مدة زمنية، والعمل بروح الفريق وتكاتف جميع الجهود لتيسير الإجراءات على المواطنين، موضحًا أن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، يتابع بصفة مستمرة هذا الملف الهام الذي توليه الدولة اهتمامًا، وذلك من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة، أو من خلال جولاته الميدانية بالمراكز التكنولوجية الـ9 بالمراكز والمدن التي تتلقى طلبات التصالح، بالإضافة إلى التقديم إلكترونيًا من خلال بوابة خدمات المواطنين بالمحليات http://Lgs.gov.eg، وتسجيل طلبات التصالح إلكترونيًا أو عن طريق تحميل تطبيق المحمول من خلال الرابط https://play.google.com/store/apps/details.

كان قد عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماعا موسعا لمتابعة تنفيذ أعمال البنية التحتية بمدينة الأمل، بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، ومحمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، وسامح بدراوي مدير عام مديرية الإسكان والمرافق، والمهندس صالح محمود، مدير عام مديرية الطرق والنقل، وأحمد أبوالمجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام، والمهندس وليد أبوالعباس مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، ومسئولي شركة الغاز والاتصالات والكهرباء وهيئة الطرق والكباري ومديرية الطرق، ومهندسي الهيئة العربية للتصنيع، الجهة المشرفة على تنفيذ أعمال تمهيد الطرق، وعدد من القيادات التنفيذية.
 

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