الأحد 09 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل| "الأرصاد" تكشف مفاجأة عن تسجيل إحدى المحافظات 50 درجة مئوية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن تسجيل إحدى المحافظات درجة حرارة عظمى تقترب من الـ50 درجة مئوية ليست غير مسبوقة، موضحًا أنه بالرجوع للسجلات التاريخية، والتي تمتد لـ100 سنة، وجدوا أن بعض المحافظات الجنوبية سجلت درجات حرارة مشابهة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" أن الأرصاد سجلت هذا الرقم وربما قريبا منه، في المحافظات الجنوبية، وأنها معتادة على درجات الحرارة العالية.

ولفت إلى أن يوم الخميس كانت أعلى درجة حرارة 49.5، وهي درجة الحرارة العظمى، لكن كانت ترتفع بشكل تدريجي، وما إن وصلت لـ49.5، بدأت تنخفض تدريجيا مرة أخرى، ووصلت الصغرى 30 درجة مئوية. 

وأوضح أن درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية يومي الأحد والإثنين بشكل مؤقت، وتسجل القاهرة من 35 لـ36 درجة، ثم تعاود الارتفاع التدريجي مرة أخرى، بداية من الثلاثاء، حتى نهاية الأسبوع.

الأرصاد درجة الحرارة الطقس

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