وزير قطاع الأعمال ومحافظ قنا يتفقدان مجمع مصر للألومنيوم بنجع حمادي

تفقد المهندس محمود كمال عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، صباح اليوم السبت، دار حضانة أجيال لذوى الهمم التابعة لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

استهل وزير قطاع الأعمال زيارته، بتفقد الحضانة التى أنشأتها الشركة، تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعى بقنا، إيمانا منها بواجبها نحو المسؤولية المجتمعية لرفع المعاناة عن أهالي الأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد السعداوي العضو المنتدب للشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور مهندس محمود عبدالعليم عجور محمود العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر الألومنيوم.

وأوضح المهندس محمود عجور، أن الحضانة تقوم برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في صعيد مصر وخاصة في مدينة وقرى مركز نجع حمادي وإعطائهم خدمات تأهيلية تكفل لهم حياة إنسانية كريمة تمكنهم من الاندماج في المجتمع والاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم لإكسابهم الثقة بأنفسهم وإكساب المجتمع الثقة بهم، ليكونوا قادرين على ممارسة حقوقهم في الِعلم والعمل والإنتاج والإبداع.

كان في استقبال وزير قطاع الأعمال، ومحافظ قنا، كل من النائب فتحى قنديل والنائب سيد المنوفى، والنائبة رحاب الغول، والنائب حمادة الجبلاو، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة قنا.