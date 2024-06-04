الثلاثاء 04 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل|القبض على متهمة جديدة فى قضية "سفاح التجمع".. وقرار من النيابة ضدها

سفاح التجمع
سفاح التجمع

أمرت نيابة بورسعيد الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس سيدة، تدعى حنان، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بالتورط في واقعة "سفاح التجمع".

وأثبتت تحريات الأجهزة الأمنية تواصل المتهمة مع عدد من الفتيات، بهدف تعريفهن على الرجال من راغبي المتعة، ومن بينهن "سفاح التجمع".

القبض على متهمة جديدة فى قضية سفاح التجمع

تمكنت الأجهزة المعنية من ضبط المتهمة، ومثلت أمام جهات التحقيق، وتمت مواجهتها بالأدلة والاعترافات التي تثبت تورطها، واعترفت المتهمة بما نسب إليها من جرائم، حيث أكدت التحريات أن المتهمة كانت تساعد سفاح التجمع في استقطاب السيدات والفتيات، وكان يتواصل معها من خلال هاتفه المحمول لتنفيذ الجرائم.

كان قد جدد قاضي المعارضات، في وقت سابق اليوم، حبس المتهم كريم مسلم، الشهير باسم "سفاح التجمع"، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بتهمة قتل ثلاث فتيات بعد احتجازهن وتعذيبهن وممارسة العلاقة الجنسية معهن بطرق غير مألوفة.

فيما لم يحضر المتهم من مقر حبسه، وتم عرضه من خلال الشاشة، وأصدر قاضي التجديد قراره بمدة الحبس القادمة، لحين الانتهاء من التحقيقات، قبل أن يحال إلى محكمة الجنايات للتحقيق معه.

حبس نيابة بورسعيد سفاح التجمع

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