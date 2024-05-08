وكيل تعليم قنا يحذر من أى تهاون فى مراقبة الامتحانات

حذر الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، من أي تهاون أو تقصير بأعمال المراقبة والملاحظة للامتحانات والتعامل بأمانة واجبة لتحقيق الأهداف المرجوة من الأجيال القادمة.

جاء ذلك أثناء تفقده أعمال امتحانات النقل لصفوف السادس الابتدائي والأول والثاني الإعدادي والأول الثانوي التي بدأت اليوم بقنا، حيث تابع الوكيل امتحان اللغة العربية للصف السادس بمدرسة الحميدات الابتدائية، وامتحانات الصفين الاول والثاني للمرحلة الإعدادية بمدرسة نجع منصور للتعليم الأساسي، والصف الأول الثانوي بمدرسة السلام الثانوية النموذجية بنين التابعة لإدارة قنا التعليمية.

شدد "الوكيل" على تطبيق كل الضوابط والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهاتف المحمول وتوزيع الطلاب ونظافة اللجان، وكذلك تحري الدقة عند تحرير محاضر فتح وغلق الاسئلة وإحكام إغلاق أبواب المدارس.

كما وجه إلى توقيع الملاحظين على أوراق الأسئلة وانتظام الزائرين المتابعين من قبل المديرية والإدارة التعليمية، واطمأن من خلال حواره مع الطلاب للمراحل التعليمية الثلاث على مطابقة أسئلة الامتحان لمواصفات الورقة الامتحانية وخلوها من أي تعقيد أو صعوبة.

وتابع دخول طلاب الصف الأول الثانوي إلى منظومة الامتحان الإلكتروني باستخدام التابلت لنسبة ٨٥٪ من أسئلة الامتحان، بينما يمتحنون سؤالا ورقيا بنسبة ١٥٪ حسب القرار الوزاري المنظم لذلك.