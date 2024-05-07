بالأسماء.. ارتفاع مصابى جامعة جنوب الوادى لـ16 شخصا بحادث قنا الصحراوى

حصلت "الدستور" على أسماء ضحايا تصادم سيارة نقل وآخرى ميكروباص في الطريق الصحراوي الغربي جنوبي محافظة قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات اللازمة في الحادث.

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من إبراهيم محمد محمود، يبلغ من العمر 23 عامًا، بكلية هندسة، بجرح متهتك بالذراع الأيمن، وأحمد الغول محمد، يبلغ من العمر 31 عامًا، سائق الميكروباص اشتباه مابعد الارتجاج، ومحمد أحمد محمد إبراهيم، يبلغ من العمر 20 عامًا، بكلية تربية رياضية، وحبيبة محمود محمد، تبلغ من العمر 20 عامًا، بكليه تربية نوعية، باشتباه كسر بالركبه اليسرى، ومحمود عبدالله خليفة، يبلغ من العمر 26 عامًا، سائق سياره ربع نقل اشتباه كسر بالفخذ الأيمن، وإبراهيم عبدالجواد إبراهيم، 24 عامًا، كلية طب بشري اشتباه كسر بالساعد الأيسر، ورحاب عبدالجواد إبراهيم، 22 عامًا، كلية طب بيطري اشتباه كسر الركبة اليمنى.

كما أصيب أحمد سيد محمد، 23 عامًا، كلية طب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ومحمد محمود محمد، 20 عامًا، كلية تربية رياضية، اشتباه كسر بالحوض، ونورهان رشوان، 20 عامًا، كلية آداب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وآمال إبراهيم سيد، 20 عامًا، كلية آداب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وسارة سيد النجار، 21 عامًا، كليه تجارة اشتباه كسر بالساق الأيمن، وعبدالله أحمد عبدالدايم، 23 عامًا، كليه طب اشتباه كسر بالترقوه اليمنى، ومريم أحمد محمود، 22 عامًا، كلية آداب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأحمد محمود النوبي، 23 عامًا، كلية طب اشتباه كسر بالساق اليمنى، وعلي أحمد النجار، 23 عامًا، مدنى اشتباه كسر بالساق اليمنى واليسرى.

من جهة أخرى، أصيب شاب بطلقات نارية، اليوم الإثنين، في ظروف غامضة بقرية الأشراف القبلية، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شخص بطلقات نارية في قرية الأشراف القبلية مركز قنا.

وبعد الفحص تبين إصابة "ر.خ"، بطلقات نارية في ظروف غامضة في قرية الأشراف القبلية مركز قنا، تم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.