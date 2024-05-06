الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"أمن قنا" يكثف جهوده لكشف غموض إطلاق النار على شاب بقرية الأشراف

جثة _ ارشيفيه
جثة _ ارشيفيه

أصيب شاب بطلقات نارية، اليوم الاثنين، في ظروف غامضة بقرية الأشراف القبلية، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة شخص بطلقات نارية في قرية الأشراف القبلية مركز قنا.

وتبين من الفحص إصابة ر.خ، بطلقات نارية في ظروف غامضة في قرية الأشراف القبلية مركز قنا، تم نقله إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

فيما تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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