الجمعة 03 مايو 2024
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محافظات

محافظ قنا يتفقد مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا

محافظة قنا
محافظة قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، جولة تفقدية بمشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا، وذلك لمتابعة سير العمل بمشروع الثروة السمكية والصوبات الزراعية.

وتفقد محافظ قنا، مشروع الصوبات الزراعية، التي يتم زراعتها بمختلف أنواع الخضروات (طماطم شيرى - طماطم بلدي - خيار - فلفل حار - فلفل رومى - فلفل ألوان - باذنجان أبيض وأسود)، بنظام الري الحديث واستخدام سماد عضوي نقي؛ لحماية البيئة من التلوث والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

مشروع المزرعة السمكية

كما تفقد سير العمل بمشروع المزرعة السمكية ومعاينة  توريد ١٥ ألف زريعة سمك بلطى جديدة، تمهيدًا لطرح إنتاجها بمنافذ بيع منتجات الأمن الغذائي التابعة للمحافظة وبأسعار تنافسية عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية.

وتمتلك محافظة قنا منظومة متكاملة لإنتاج السلع الغذائية التي يحتاجها المواطن وتتمثل في مشروعات الأمن الغذائي بمنطقة المعنا والتي تضم مشروعات "محطة الألبان رقم 1، محطة الألبان رقم 2، ومزرعة النخيل والصوبات الزراعية، ومشروع إنتاج البيض، ومصنع منتجات الألبان، والمزرعة السمكية، والمجزر الآلى للدواجن، ومشروع تسمين الدواجن"، بالإضافة إلى مصنع العلف ومحطة تسمين العجول بقرية المراشدة بمركز الوقف.

قنا محافظ قنا اشرف غريب الداودي اشرف الداودي مشروعات قنا

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