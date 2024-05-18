السبت 18 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 18-5-2024 فى بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء
سعر الفراخ البيضاء

يتصدر سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 18-5-2024 في بورصة الدواجن قائمة البحث عبر جوجل من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع قائمة مشتريات الثروة الداجنة تكفي احتياجات أفراد الأسرة حيث تعد وجبة أساسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء.

 

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-5-2024

نقدم لكم في السطور التالية سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-5-2024 والتي تهم الملايين من الأسر المصرية حيث وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

 

كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار سجل نحو 80 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه.

 

كيلو الفراخ الفراخ البلدي في المزارع للتجار سجل نحو 105 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 117 جنيه.

 

كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار سل نحو 96 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيه.

 

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار سحل نحو 75 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيه.

txt

سعر الريال السعودى اليوم الجمعة 17-5-2024 مقابل الجنيه المصرى

txt

الظروف السياسية والعسكرية تقول كلمتها.. توقعات سعر الذهب الأيام المقبلة

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-5-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 9.50 إلى 9.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم من 9.75 إلى 10.00 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم من 10.25 إلى 10.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم من 20.00 إلى 20.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم من 19.50 إلى 20.00 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم من 21.50 إلى 21.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 21.50 إلى 21.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 31 إلى 35.25 جنيه.

txt

الذهب "مستقر" فى مصر مع تراجع سعر الدولار

txt

سعر الدولار اليوم والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 17-5-2024 فى البنوك

أسعار البيض اليوم السبت 18-5-2024

طبق البيض الأبيض في المزارع للتجار سجت نحو 115 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 120 جنيه.

 

طبق البيض الأحمر في المزارع للتجار سجت نحو 115 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 125 جنيه.

 

طبق البيض البلدي في المزارع للتجار سجلت نحو 125 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيه.

اقرأ أيضاً 

الفراخ البيضاء بـ90 جنيها للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض في الأسواق

الدواجن أسعار الدواجن اليوم اسعار الدواجن البيضاء اليوم سعر الدواجن اليوم اسعار الفراخ البيضاء اليوم اسعار الدواجن أسعار البيض اليوم أسعار الفراخ اليوم اسعار الكتاكيت اليوم أسعار الفراخ سعر الفراخ اليوم سعر الفراخ البيضاء اليوم أسعار الفراخ البيضاء اسعار بورصة الدواجن اليوم سعر بورصة الدواجن اليوم أسعار الكتكوت أسعار الكتاكيت أسعار الكتاكيت البلدي اليوم أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم أسعار الكتكوت الأبيض اليوم سعر الكتكوت الأبيض اليوم

مواد متعلقة

أسعار السلع التموينية لشهر يونيو 2024

الأكثر قراءة

عاجل.. "حماس" تعلن مقتل أحد قادتها فى لبنان بضربة إسرائيلية

«ما تجربوش مصر».. تفاصيل أخطر 10 أيام فى العلاقات بين القاهرة وتل أبيب

عاجل.. الاحتلال يقتحم بلدة الزاوية غرب سلفيت الفلسطينية

بحكم قضائى.. روسيا تصادر أصولا مملوكة لبنك إيطالي

بالأسماء.. ننشر التشكيل الجديد لنادى قضاة مجلس الدولة

الهلال يرفض الخسارة ويخطف تعادلًا قاتلًا من النصر فى الدورى السعودى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نرمين يسر

بعد كل ما مررت به هل تعتقد بأنه ستظل هناك عدالة؟

حسين دعسة

قراءات فى بيان "القمة العربية" 33.. هل نقف نحو ارتياد المستقبل بعد حماية غزة؟

صفاء النجار

مشاهدات معرض أبوظبى الدولى للكتاب «2»

ماجد حبته

السلام والاستقرار.. أو الدمار

سارة شريف

قصة كرامة

د. محمد سالم أبو عاصى يكتب: فى أصول المناظرات

محمد عبدالعزيز

فنان لكل محافظة.. مطلب بسيط ومشروع

د.كريمة الحفناوى

دول أمريكا اللاتينية ونصرة القضية الفلسطينية

صور

قمة Riseup لرواد الأعمال بالمتحف المصري الكبير

إنجاز جديد يضاف.. افتتاح المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

بهجة حصاد البرتقال في طوخ

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو غاضباً: "القلب ينفطر" بعد انتشال جثث الرهائن فى غزة

وثيقة أمنية إسرائيلية تُحذر: حكم غزة بعد الحرب مكلف جدًا ولا يمكن تحمله أبدًا

"خلافات جديدة".. ماذا حدث بين نتنياهو وبن غفير فى جلسة "الكابينيت" اليوم؟