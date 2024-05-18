سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 18-5-2024 فى بورصة الدواجن

يتصدر سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 18-5-2024 في بورصة الدواجن قائمة البحث عبر جوجل من قبل ربات البيوت الراغبات في وضع قائمة مشتريات الثروة الداجنة تكفي احتياجات أفراد الأسرة حيث تعد وجبة أساسية على السفرة المصرية سواء في الإفطار أو الغذاء.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-5-2024

نقدم لكم في السطور التالية سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 18-5-2024 والتي تهم الملايين من الأسر المصرية حيث وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:-

كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار سجل نحو 80 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 95 جنيه.

كيلو الفراخ الفراخ البلدي في المزارع للتجار سجل نحو 105 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 117 جنيه.

كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار سل نحو 96 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 110 جنيه.

سعر كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار سحل نحو 75 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 85 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم السبت 18-5-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم من 9.50 إلى 9.75 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم من 9.75 إلى 10.00 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم من 10.25 إلى 10.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم من 20.00 إلى 20.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم من 19.50 إلى 20.00 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم من 21.50 إلى 21.75 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور من 21.50 إلى 21.75 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام من 31 إلى 35.25 جنيه.

أسعار البيض اليوم السبت 18-5-2024

طبق البيض الأبيض في المزارع للتجار سجت نحو 115 جنيه وفي المحلات التجارية نحو 120 جنيه.

طبق البيض الأحمر في المزارع للتجار سجت نحو 115 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 125 جنيه.

طبق البيض البلدي في المزارع للتجار سجلت نحو 125 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيه.