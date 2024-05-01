بـ2.2 مليار جنيه.. الرئيس يوافق على إنشاء مستشفى مركزى جديد فى قوص

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إنشاء مستشفى جديد بمدينة قوص بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 2.2 مليار جنيه، على مساحة 30 ألف متر مربع، وفقًا لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الأربعاء، بمكتبه لمتابعة عدد من الملفات الخاصة بقطاع الصحة بقنا، بحضور الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعبد اللاه خبير رئيس مركز ومدينة دشنا والدكتورة سمر عاطف مدير إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأضاف "الداودي"، أنه جار استصدار قرار إحلال وتجديد مستشفيات نقادة والوقف المركزي، أما بالنسبة لمتابعة الموقف التنفيذي، فأشار إلى أن نسب تنفيذ تطوير مستشفى أبوتشت المركزى بلغت ٨٥%، وسوف تدخل الخدمة في ٣٠ يونيو المقبل، ومشروع تطوير مستشفى دشنا المركزى بلغت نسبة التنفيذ به ٧٠%.



وأوضح أن مستشفى نجع حمادى العام يعمل الآن بكامل طاقته ويقع على مساحة 2800 م2، بطاقة 173 سريرًا، ويحتوي على أقسام (الطوارئ - الأشعة - صيدليات- شبكة الغازات - المطبخ - المغسلة - المشرحة - النفايات - مخازن، قسم الغسيل الكلوى ويضم 31 ماكينة، وقسم العيادات الخارجية ويضم 28 عيادة، وقسم المناظير، وقسم إقامة مرضى بطاقة 20 سرير ومدرسة تمريض وجناح الحروق وغرفة عمليات سريعة، قسم الولادة وقسم الحضانات يضم 1` حضانة مبتسرين، 14 سرير ولادة حديثة وسرير للعزل، وقسم النساء والولادة، وسكن أطباء وقسم الصدر، وقسم إقامة المرضى 51 سرير إقامة تخصصات و2 قاعة تدريب، قسم العمليات يضم 5 غرف عمليات متنوعة، 8 أسرة إفاقة، 2 أسرة تحضير، وقسم التعقيم المركزي والعناية المركزة 11 سرير، سرير عزل.

وأكد محافظ قنا أهمية توفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، من خلال تطوير الخدمات الصحية، مشيدا بالدور الذي تقوم به وزارة الصحة والسكان في تحسين جودة الخدمات الطبية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، منوهًا أنّ أجهزة الدولة لا تدخر جهدًا في تطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تُعد الأولى في دعم وتقديم الخدمة الطبية المتميزة للمواطنين بالريف المصري، والدعم المستمر للقطاع الصحي بالمحافظة، للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.



يذكر أن مستشفى فرشوط المركزي، سبق تشغيل قسمي الرعاية المركزة للأطفال والذى يحتوي على 16 سريرًا، وقسم الأشعة المقطعية، والذى يضم أحدث جهاز أشعة مقطعية بمستشفيات الصحة بقنا، ويمكنه طباعة 16 شريحة دفعة واحدة؛ وذلك بهدف تطوير الخدمة الطبية بالمستشفيات المركزية، بالإضافة إلى قسم العناية المركزة للكبار، بما يسهم بشكل كبير في تقديم خدمة طبية متميزة للمرضى والمترددين، والقضاء على قوائم الانتظار، فضلا عن تشغيل قسم الحضانات بسعة 15 حضانة.