وجهة سياحية عالمية.. "المنتزة" درة حدائق الإسكندرية تتجمل بعد تطويرها (فيديو)

تعد حدائق المنتزة الملكية، من أبرز وأشهر المنتزهات والحدائق بالإسكندرية التي تتميز بالمساحات الخضراء الشاسعة التي تصل ل370فدان، كما تتميز بأشجارها العتيقة، والزهور والنباتات النادرة، ومعالمها السياحية.

وشهدت حدائق المنتزة الملكية مؤخرًا مشروع تطوير يعيد إليها رونقها لتكون واجهة سياحية عالمية، تستوعب الملايين من الزائرين.

وأجرت “الدستور” بثًا مباشرًا بداخل حديقة المنتزة للتعرف على معالمها والمناطق الحديثة المضافة لها بمشروع التطوير والتنقل داخل طبيعتها الخلابة.

ورصدت الدستور إقبال الأسر والأهالي على حدائق المنتزة للتمتع بالتنزه واللعب وركوب الدراجات والتجول في الحدائق التي تتسم بأجواء ساحرة فضلا عن إطلالتها على ساحل البحر المتوسط.

أعمال التطوير بحدائق المنتزة

تم تنفيذ بحدائق المنتزة ضمن مشروع التطوير أعمال مرافق كاملة من شبكات إنارة وري وصرف وتغذية وحريق، كما تم وضع استراتيجية كاملة للحركة داخل المنتزه بالتوافق مع توجهات الدولة بالتحول الأخضر، ومنع دخول السيارات بداخل الحديقة التاريخية واستبدالها بالعجل والعربات الكهربائية الخفيفة، وتم الاستغناء عن الطرق الاسفلتية وتحويلها لطرق ومشايات صديقة للبيئة من المواد الطبيعية ( البازلت والجرانيت).

منطقة البحيرات الصناعية

تشهد منطقة البحيرات الصناعية الجديدة بالحديقة، إقبال كبير من الزائرين، حيث تم إنشاء منطقة البحيرات على مساحة 31 ألف متر مربع، وهي تعتبر عامل جذب جديد للحديقة التاريخية، وتشمل 4 بحيرات صناعية يربط بينها 3 شلالات من الأحجار الطبيعية مع الحفاظ على الأشجار العتيقة والنادرة السابق وجودها في نفس المنطقة، كما تتوسط الحديقة منطقة تضم عربات ترام الإسكندرية لإقامة مطعم على غرار محطة الرمل.

قصر الحرملك والصوبة الملكية

تضم حدائق المنتزة العديد من الأماكن الأثرية والتراثية ترجع لعهد الأسرة العلوية، منها قصر السلاملك، والصوبة الملكية، والمنحل ومزارع الخضر والدواجن، فضلا عن متحف القطار الملكي، الذي يضم قطار الملك فاروق، والذي كان ينقل العائلة الملكية لقصر المنتزه، بالإضافة إلى إعادة تأهيل شواطئ نازلي وفادية وفؤاد مع إنشاء وإعادة تأهيل جزيرة الشاي الذي انشأها الملك فؤاد عام 1925 وتضم "كشك الشاي، الأخواض الملكية، وفنار المنتزة، ونادي الرياضات البحرية".

تاريخ حدائق المنتزة

تقع حدائق المنتزة شرق مدينة الإسكندرية، وأقيم قصر وحدائق المنتزه منذ أكثر من 130 عام حيث أمر الخديوي عباس حلمي الثاني ببنائها سنة 1892 في منطقة كانت مهجورة ومنعزلة آنذاك، حيث أعجب الخديوي عباس حلمي الثاني بالمنطقة حين كان يتنزه على شاطئها، وقرر أن تضم المنطقة قصرًا وحدائق للأصطياف.

أشرف الخديوي بنفسه على تنظيم الحديقة، وأطلق عليها وعلى القصر مسمى واحدًا هو قصر السلاملك، ثم قام الملك فؤاد الأول سنة 1925 ببناء قصر الحرملك على الطراز الإيطالي، على يد المهندس الإيطالي فيروتشي والمهندس المصري حسن باشا العدوي، ويوجد داخل أسوار قصر المنتزه منشآت سياحية أنشأت بعد ثورة يوليو 1952 لخدمة رواد الحدائق من العامة ومنها مطاعم ومركز سياحي متكامل وملاعب وشاليهات. وتطل حدائق المنتزه على خمس شواطئ.





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