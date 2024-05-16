"تموين الإسكندرية": توريد 65 ألف طن قمح محلى للصوامع حتى الآن

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـالإسكندرية، برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل الوزارة، أن إجمالي كميات توريد القمح المحلي بلغ توريد 65265 طنا حتى الآن لصوامع المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان لها اليوم، أن غرفة عمليات مديرية التموين بالإسكندرية المنوطة بتوريد الأقماح المحلية، تواصل متابعة أعمال لجان الاستلام والكميات الواردة لأماكن استلام الأقماح فى الصوامع والبناكر، والتى تتدفق من خلال الموردين والتجار والمزارعين، مشيرة إلى أن غرفة العمليات تتابع لحظة بلحظة عمليات توريد الأقماح المحلية.

وكان قد أكد المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين، متابعة جميع مراكز التجميع، فضلا عن التأكيد على الإجراءات المتبعة لتوريد القمح، موضحًا أنه يقتصر تسويق القمح المحلى على الشركة المصرية القابضة للصوامع والشركة العامة للصوامع وشركات المطاحن التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبنك الزراعى المصري.

وأوضح أن لجان استلام القمح تتكون من عضو من مديرية التموين، وعضو من مديرية الزراعة، وعضو من البورصة السلعية وعضو من هيئة سلامة الغذاء، وعضو من الجهة المسوقة، وعضو من الجمعية القبانية (وزان معتمد) ولكل منهم دور مخصص للقيام به وتحمل مسئوليته.

كان قد أوضح الدكتور إبراهيم قاسم وكيل وزارة الزراعة بالإسكندرية، إن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام، 21 ألفا، و259 فدانا بالظهور الريفي بالمحافظة بمناطق العامرية وبرج العرب، وبعض الأماكن بخورشيد والمعمورة، مشيرًا إلى أن الأصناف المنزرعة هذا العام هي: سدس 14 جيزة 171، مصر 3، سخا 95، وهي أصناف مقاومة للأمراض وعالية الإنتاجية ومقاومة للأصداء.

وأشار إلى أنه تم تحديد سعر إردب القمح وفقًا لدرجة النقاوة وهي: سعر الإردب 2000 جنيه لدرجة نقاوة 23.5 و1950 جنيها درجة نقاوة 23 و1900جنيه درجة نقاوة 22.5.