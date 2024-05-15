الكشف على 1346 مريضًا خلال قافلة طبية بقرية بنجر 2 فى الإسكندرية

نظمت مديرية الشئون الصحية بـالإسكندرية، قافلة طبية بقرية بنجر 2 بالوحدة الصحية للقرية بمنطقة برج العرب بالإسكندرية، والتي تبعد 31 كم عن أقرب مستشفي (مستشفي برج العرب المركزي) فى إطار مبادرة حياة كريمة.

وأوضحت الدكتورة غادة ندا، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة ضمت 9 تخصصات (باطنة - أطفال- أسنان- جراحة- عظام- نساء- تنظيم أسرة- جلدية- رمد) وشارك فيها 57 عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت ندا، أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1346 مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 25 حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

من جانبها، قالت الدكتورة رشا فوزي منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية، إنه تم خلال القافلة إجراء 181 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و134 تحليلًا بمعمل الطفيليات و2 أشعة سينية بالإضافة إلى فحص 229 من مرافقي المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 669 مواطنا من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.