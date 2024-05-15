سفير الاتحاد الأوروبي: مصر تعاملت بحكمة فيما يحدث على حدودها وملتزمة في دعم غزة

أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي، أن مصر تلعب دورًا كبيرًا في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن مصر لديها مبدأ فيما يتعلق بإتفاقية السلام مع إسرائيل، وتعاملت بشكل حكيم للغاية في التعامل بما يحدث على حدودها.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية، إن مصر لديها تقدير جيد للموقف للحفاظ على أمنها، تبين خلال الهجوم بين طرفي الصراع في رفح الفلسطينية، ولكن المبدأ هو فتح المعبر لدخول المساعدات الإنسانية، وهو أمر مصر ملتزمة به.

وأضاف أن مصر داعمة بشكل أساسي لدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، فهى مركز دخول المساعدات من خلال استقلبالها بمطار العريش والعبور بهذه المساعدات إلى قطاع غزة من خلال معبر رفح، مشيرًا إلى أن الأرقام تبين كم المساعدات والطائرات التي تصل العريش، وعدد الشاحنات التي تدخل وتصل إلى غزة بشكل مستمر عن طريق مصر.

وثمن سفير الاتحاد الأوروبي، الدور الذي تلعبه مصر في الوساطة بين حماس وإسرائيل، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ولديها دور كبير جدا في الدعم الإنساني لقطاع غزة وإغاثة المصابين، كما نقدر دور مصر في تيسير خروج حملة الجنسيات الأجنبية من غزة والذي كان من بينهم عدد كبير من دول أوروبا.

وقال إن الحرب في غزة كان لها تأثير على مصر في الجوانب الاقتصادية والسياحة وتصدير الطاقة، لافتا أن العبء كبير على مصر، ونحن ندعم مصر في هذه الأمور، ونحتاج إلى وقف إطلاق النار في غزة، وأن نضمن دخول كميات كافية من الدعم إلى القطاع من خلال معبر رفح وكرم أبو سالم وبحريًا عن طريق ميناء قبرص، فالوضع في غزة يحتاج لدعم إنساني كبير بالشمال والجنوب.