رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية يجتمع برؤساء ووكلاء لجان الشهادة الإعدادية وشهادات القراءات

اجتمع الدكتور عبد العزيز أبو خزيمة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، اليوم الثلاثاء، برؤساء ووكلاء لجان الشهادة الإعدادية وشهادات القراءات (الدور الأول)، في حضور سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، والدكتور أحمد طه، مدير التعليم الخاص والقائم بعمل مدير التعليم النوعي والوافدين، وإسماعيل العوامي، مدير الامتحانات.

عقد غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأكد رئيس منطقة الإسكندرية الأزهرية، على أهمية التواصل المستمر مع غرف عمليات الامتحانات، وطالب الحضور، بأهمية المحافظة على الانضباط والهدوء والنظام داخل اللجان من اليوم الأول، والالتزام بتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية، بدايةً من دخول الطلاب للجان وحتى خروجهم.

من جانبه، أوضح سلامة القط، مدير التعليم الإعدادي، أن جميع اللجان قد تم تزويدها بالأعداد اللازمة من الأعضاء، بما يتناسب مع أعداد وظروف كل لجنة، كما حرصت المنطقة على مراعاة أصحاب الأعذار، ومن لديهم موانع قانونية عند التوزيع.

إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الشهادات

وقال إسماعيل العوامي، مدير الامتحانات، إنه تم إنهاء كافة الاستعدادات لبدء امتحانات الشهادات للفصل الدراسي، والتي ستنطلق غدًا الأربعاء، حيث تم تسليم جميع اللجان مستلزماتها وأدوات اللجان.

وفي نفس السياق، ذكر الدكتور أحمد طه، أنه لا فرق في الامتحانات بين التعليم الحكومي والخاص، وأن المنطقة قد جهزت لجان شهادات القراءات بما يحقق نجاح العملية الامتحانية، كما أن المنطقة تحرص على التواصل بشكل مستمر مع الطلاب الوافدين ومتابعتهم أثناء الامتحان.

مراجعة وتأمين مقار اللجان الامتحانية

وأفاد محمد سعد مدير الأمن، أنه تم مراجعة مقار اللجان، قبل تسليمها للاطمئنان على تأمين اللجان، وتم التواصل مع أمن الإسكندرية، لتأمين مقار اللجان، وتم توفير أعضاء الأمن والنوبتجية بكل لجنة، وسوف يتم عمل زيارات ليلية مفاجئة لهذه المقار للتأكد من انضباط العمل بها.

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