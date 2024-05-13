رئيس مياه الإسكندرية: الزيادة السكانية من أكبر التحديات التي تواجه ملف المياه

قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن هناك العديد من التحديات التي تواجه ملف المياه، من بينها تأثير الزيادة السكانية وتزايد أعداد الزوار خلال فصل الصيف على الخدمة المقدمة، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تخدم في الشتاء 7 ملايين نسمة من مواطني المدينة ووالوافدين، و10 ملايين نسمة خلال فصل الصيف.

وأوضح خلال ورشة مناقشة قضايا المياه بالإسكندرية، أهمية إقامة مشاريع جديدة، منها تنفيذ خمسة محطات لتحلية مياه البحر بسعة تصل إلى 1.4 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، تتعدى تكلفتها 45 مليار جنيه.

وأشار إلى أنه تم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي في تقسيم مناطق المحافظة لعمل دراسة لكل منطقة لتقليل الفاقد من المياه، مشيرًا إلى أن الإسكندرية تم تقسيمها إلى 18 منطقة، وتم الانتهاء من 6 مناطق.

وأكد على دور الإعلام في التصدي لهذه التحديات من خلال توعية المواطنين بجهود الدولة في تحسين البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، كما أكد دور الإعلام كوسيلة لتواصل المواطنين وتبادل الشكاوى.

ومن جانبها أكدت الدكتورة جاكلين عازر، نائب محافظ الإسكندرية، استمرار التعاون بين المحافظة والاتحاد الأوروبي في مجال مشروعات البنية التحتية بحي العامرية، حيث بلغت قيمة المشروعات الإجمالية 60 مليون جنيه، تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والطرق،، وهى مشروعات كثيفة العمالة توفر فرص عمل للشباب.

وأضافت أن قضية التغيرات المناخية وقطاع المياه والصرف الصحي يعتبران من أولويات المحافظة، حيث تتجه الجهود نحو دراسات ومشروعات لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك زيادة طاقة استيعاب محطات الصرف الصحى التنقية الشرقية والغربية.

وأشارت إلى أن تفاوت كميات مياه الأمطار خلال العامين الماضيين، واختلاف شدتها وتوقيتاتها، مما دفع المحافظة لإيلاء أولوية لمواجهة هذه الظاهرة، بما في ذلك تنفيذ مشروع استراتيجي لفصل مياه الأمطار.

وأضافت أنه في المستقبل، سيتم التركيز على احتياجات قطاع الصناعة، ودراسة الإجراءات المتخذة للصرف الصحي والصناعي.

جاء ذلك بحضور كريستيان بيرجر سفير الاتحاد الأوروبي، والدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتور حسام مغازي وزير الري والموارد المائية الأسبق، وعدد من الصحفيين والإعلاميين.