الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

كريستيان برجر: الاتحاد الأوروبي متواجد في 16 محافظة بمشروعات وفرت 30 ألف وظيفة

سفير الاتحاد الأوروبي
سفير الاتحاد الأوروبي

أكد كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي في مصر، أن قطاع المياه من أهم القطاعات التي يتشارك فيه الإتحاد الأوروبي مع مصر،  مشيرًا إلى أن استثمارات الاتحاد الأوروبي بقطاع المياه خلال 600 مليون يورو، وبناء عليها تم عمل استثمارات أخرى بلغت 3.5 مليار يورو.

ورشة عمل لمناقشة قضايا المياه

جاء ذلك خلال ورشة عمل لمناقشة قضايا المياه بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب محافظ الإسكندرية، واللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي.

وأضاف "برجر" أن الاتحاد الأوروبي متواجد في 16 محافظة، بمشروعات واستثمارات وفرت 30 ألف وظيفة دائمة، و600 ألف وظيفة مؤقتة، في مشروعات المياه والتغيرات المناخية، وإلى قدمت خدمات 24 مليون مواطن في مصر.

 إنشاء مشروعات التي تتعلق بالأمن الغذائي وإعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي

وأوضح أن هناك العديد من المشروعات التي تتعلق بالأمن الغذائي وضمانة استدامة الإنتاجية الزراعية،   فضلا عن إنشاء وإعادة تأهيل محطات معالجة الصرف الصحي والتي تتضمن  محطتين بغرب الإسكندرية يعمل عليها  الاتحاد الأوروبي، واستثمار ومحطة أخرى تعمل عليها فرنسا، بالإضافة تحسين المياه والنظام البيئي المتعلق بالبحر.

وعبر  سفير الاتحاد الأوروبي عن سعادته بتواجده في الإسكندرية في ورشة عمل بوجود عدد من الصحفيين  الذين يؤدون دور هام  في العديد من القضايا الهامة، لزيادة الوعي، مؤكدًا على استخدام الطرق المبتكرة المبدعة لتوصيل المعلومة للجمهور، لتسليط الضوء على الجوانب البيئية لإدارة المياه.


وكانت قد شاركت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في ورشة عمل خاصة بمحادثات الاتحاد الأوروبي لمشروع دعم إدارة دورة المشروع، والأنشطة المتعلقة بالمياه الممولة من الاتحاد الأوروبي في مصر خلال الفترة من 2021-2027.  
 

واستهدفت الورشة العمل إلى مناقشة الجوانب الرئيسية لتطوير أساليب الاستثمار المستدام للبنية التحتية المتعلقة بالمياه، ولا سيما التركيز على إعادة الاستخدام الآمن لمياه الصرف الصناعي المعالج بدلًا من التخلص الآمن منها من خلال خطط الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر.

كرستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي قطاع المياه استثمارات الاتحاد الأوروبي الأمن الغذائي

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