كريستيان برجر: نؤيد موقف مصر الرافض لتهجير سكان قطاع غزة

قال كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن قمة القاهرة للسلام جاءت في موعدها لبحث حلول للأزمة، وخاصة في ضوء المعاناة الإنسانية التي يعانيها الفلسطينيون في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنهم يؤيدون موقف مصر الرافض لتهجير سكان قطاع غزة.

وأضاف سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، خلال لقاء خاص له عبر قناة القاهرة الإخبارية على هامش قمة القاهرة للسلام، أنه تم زيادة المساعدات الأوروبية المقدمة للجانب الفلسطيني من 21 مليون دولار إلى 27 مليون دولار، وطلبنا من منظمة اليونيسف إرسال مساعدات حتى يمكن نقلها إلى قطاع غزة، مشيرًا إلى أنهم يتعاونون مع الهلال الأحمر الفلسطيني لتقديم هذه المساعدات.

وأوضح كريستيان برجر، أن الاتحاد الأوروبي يقدم للفلسطينيين كل ما يحتاجون إليه عن طريق السلطات الفلسطينية أو منظمة الأونروا، مؤكدًا أن هذا الأمر سوف يستمر دون توقف.

وأكد أن كل من في الغرفة في قمة القاهرة للسلام تحدثوا عن أهمية قيام دولة فلسطينية بناء على قرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن هذه هي الرسالة التي يواجهها الاتحاد الأوروبي الآن، وهذه القمة تقوم بدعم هذه الرسالة بشكل إيجابي.

وأشار سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى أنهم يواصلون دعم الجهود المصرية لحل القضية الفلسطينية.