زاهى حواس يكشف سبب عدم وجود دليل أثرى لسيدنا موسى فى مصر

علق زاهي حواس، عالم الآثار، على الجدل المثار بسبب تصريحه بأنه لا يوجد دليل أثري على وجود سيدنا موسى في مصر، قائلًا إنه مسلم يؤمن بوجود سيدنا موسى في مصر ومؤمن بالخروج، لكن كعالم آثار لا توجد أدلة في الآثار تثبت وجود موسى ولا فرعون موسى.

وأرجع حواس السبب في عدم وجود دليل أثري لسيدنا موسى، إلى أن المصري القديم عمل برنامجًا كي يكون إلهًا، وهذا البرنامج يشمل "بناء مقبرة لنفسه، وبناء معابد للألهة ولنفسه، وتوحيد مصر العليا والسفلى، وتقديم القرابين للآلهة، أو هزم أعداء مصر، وهذا البرنامج ليس فيه أنبياء"، مردفًا: "الأنبياء مينفعش يبقوا على مقبرة أو معبد".

وأضاف، خلال مداخلة لبرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم": "طيب كيف عرفنا عن الهكسوس وهم أغراب؟ عرفنا من تلميذ في مدرسة الكرنك سمع عن الهكسوس، كتب القصة، وكيف طردوا من مصر".

ولفت حواس إلى أن ما تم اكتشافه من الآثار لا يتجاوز 30% من آثارنا، ومازال 70% منها في باطن الأرض، واحتمال قريبا جدًا في يوم من الأيام يتم الكشف عن أي أدلة من هو فرعون موسى.

وأردف: "هذا ما قلته، ولم أذكر التوراة في كلامي، ولم أقل إن ما جاء فيها خطأ".

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