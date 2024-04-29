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متحدث الحكومة: مصر تستضيف 9 ملايين أجنبى بتكلفة 10 مليارات دولار سنويًا

المستشار محمد الحمصاني
المستشار محمد الحمصاني

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث الحكومة، إن مصر تستضيف 9 ملايين مقيم غير مصري على أراضيها، طبقًا لبيانات منظمة الهجرة الدولية في يوليو 2022.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "عدد اللاجئين في مصر معترف به من منظمة دولية، والدولة المصرية سعت لتحديد الأعباء الملقاة على عاتقها نتيجة استضافتها ضيوف مصر الكرام من غير المصريين".

ولفت إلى أن ما أعلن عنه رئيس الوزراء الدكتور مصطفىى مدبولي من أن تكلفة استضافة اللاجئين 10 مليارات دولار سنويًا، هو رقم أولي في المرحلة الأخيرة من تدقيقه، والتكلفة الحقيقية لن تقل عن هذا الرقم، لافتًا إلى أنه شارك في هذا التدقيق  الوزارات المعنية التي تتولى تقديم الخدمات للضيوف، سواء خدمات صحية وغذائية وتعليمية.

وأردف: "الدولة تسعى للتواصل مع الجهات المانحة لدعم مصر في تغطية جزء من الأعباء".

 

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تفاصيل كلمة مدبولى فى المنتدى الاقتصادى العالمى بالرياض

متحدث الحكومة مقيم الهجرة منظمة الهجرة الدولية أحمد موسى

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