الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

البنك الأهلي يسحق المصري البورسعيدي بخماسية في الدوري

المصري والبنك الأهلي
المصري والبنك الأهلي

سحق البنك الأهلي نظيره المصري البورسعيدي بخمسة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين، ضمن الجولة 23 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل خماسية البنك الأهلي كلًا من ياو أنور "هدفين" في الدقيقتين 62 و80 وعاصم صلاح "هدفين" في الدقيقتين 43 و75 من ركلة جزاء وأسامة فيصل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع من عمر الشوط الأول.

وسجل هدفي المصري عبد الرحيم دغموم في الدقيقة 59 وميدو جابر في الدقيقة 93.

ارتفع رصيد البنك الأهلي عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر وتوقف رصيد المصري البورسعيدي عند 37 نقطة في المركز الثاني.

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أحداث المباراة

البنك بدأ المباراة بقوة، في الدقيقة 6 ياو أنور انطلق بالكرة على الجانب الأيمن وأرسل تمريرة لداخل منطقة الجزاء وأمسك بها محمود جاد.

في الدقيقة 7، كريم بامبو سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء وأمسك بها محمود جاد بثبات.

محمد بسيوني أرسل تمريرة بينية في اتجاه كريم بامبو داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ولكن لم يسيطر عليها الأخير لتمر الكرة لخارج الملعب.

محمد بسيوني أرسل الكرة لداخل منطقة الجزاء وحولها محمود الجزار برأسية مرت فوق العارضة لخارج الملعب.

البنك تقدم في الدقيقة 43 بعدما أرسل كريم بامبو الكرة لداخل منطقة الجزاء من الركلة الثابتة وحاول إيزي إيميكا تشتيت الكرة ولكن وصلت فوق رأس عاصم صلاح أمام المرمى الذي سددها بسهولة في الشباك.

وقبل نهاية الشوط الأول حصل ياو أنور على ركلة جزاء بعد عرقلة من حسين السيد داخل منطقة الجزاء.

الهدف الثاني لصالح البنك الأهلي عن طريق أسامة فيصل من نقطة الجزاء بعد تسديد الكرة أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

عمرو السعداوي أرسل تمريرة عرضية من جهة اليسار لداخل منطقة الجزاء حولها ميدو جابر براسية قوية من على القائم الثاني ولكن مرت لخارج الملعب.

وقلص عبد الرحيم دغموم النتيجة في الدقيقة 59 بعدما أطلق تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت على يسار حسن شاهين لداخل الشباك.

وضاعف ياو أنور النتيجة لصالح البنك الأهلي بعدما  أطلق تصويبة قوية من على حدود منطقة الجزاء مرت على يمين محمود جاد لداخل الشباك.

واحتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البنك الأهلي بداعي عرقلة جريندو من الحارس محمود جاد داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

الهدف الرابع لصالح البنك الأهلي عن طريق عاصم صلاح من نقطة الجزاء بعد تسديد الكرة أقصى الزاوية اليسرى داخل الشباك.

وسجل ياو أنور الهدف الخامس في الدقيقة 80 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء من جهة اليسار ثم سدد الكرة لتمر أقصى الزاوية اليسرى لداخل الشباك.

ركلة جزاء لصالح المصري بعد رجوع حكم اللقاء لتقنية الفيديو بداعي وجود خطأ لصالح أحمد شرف ضد أمير مدحت.

في الدقيقة 93 الهدف الثاني لصالح المصري عن طريق ميدو جابر من نقطة الجزاء.
 

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