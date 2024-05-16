صلاح محسن يقود هجوم المصري أمام البنك الأهلي بدوري نايل

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق النادي المصري، عن تشكيل فريقه للقاء فريق البنك الأهلي في اللقاء المقرر إقامته في السابعة مساء اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من دوري نايل.

جاء تشكيل المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم العراقي، عمرو موسى، حسين السيد، عمرو سعدلوي

خط الوسط: ايزي ايمكا، محمود حمادة، سمير فكري، ميدو جابر، غيلاس جناوي

خط الهجوم: صلاح محسن

فيما ضمت قائمة البدلاء كلا من:

عصام ثروت، حسن علي، محمد طارق، محمد دبش، يوسف الجوهري، احمد اشرف، امادو با، عبد الرحيم دغموم، فخر الدين بن يوسف.

ويغيب عن اللقاء كل من: باهر المحمدي، معتز زدام للايقاف بالاضافة الى احمد ايمن منصور، احمد عيد، محمد الشامي للاصابة.

يدير اللقاء كل من ابراهيم محمد حكما للساحة ومعه كل من محمد عزازي وأحمد عادل عبد الفتاح كمساعدين بالإضافة إلى عاطف حسين حكما رابعا فيما يتولى مصطفى مدحت مهام حكم الفيديو بمعاونة من زميله أحمد جمال.

يذكر ان فريق المصري يأتي بالمركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 37 نقطة بينما يحتل فريق البنك الاهلي المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة.