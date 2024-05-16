الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

البنك الأهلي يواجه المصري في مباراة استعادة ذاكرة الانتصارات بدوري نايل

البنك الأهلي تعادل
البنك الأهلي تعادل في مباراته الأخيرة مع مودرن فيوتشر

يشهد ستاد برج العرب بالإسكندرية، في السابعة مساء اليوم الخميس، مواجهة قوية بين البنك الأهلي والمصري، في ختام الأسبوع الثالث والعشرين من مسابقة دوري نايل .

المباراة تعني الكثير للفريقين خاصة البنك الأهلي الذي يسعى للهروب من شبح الهبوط واستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المباريات الخمس الأخيرة.

البنك الأهلي والهروب من مثلث الهبوط

ويحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر برصيد 19 نقطة منخمسة انتصارات و4 تعادلات و13 هزيمة وسجل 27 هدفًا واهتزت شباكه 35 مرة.

وجمع البنك الأهلي نقطة واحدة من أخر خمس مباريات بالهزيمة أمام طلائع الجيش وبيراميدز والزمالك وانبي ثم التعادل مع مودرن فيوتشر ويسعى البنك الأهلي للفوز والوصول للنقطة 22 والابتعاد عن مثلث الهبوط بفارق ثلاث نقاط وفي حالة الهزيمة سيتساوى مع فاركو وبلدية المحلة في رصيد 19 نقطة ويتأزم موقفه في صراع الهروب من شبح الهبوط.

ويدرك طارق مصطفى أن صبر الإدارة على تراجع النتائج لن يستمر طويلا، وفي عدم الفوز على المصري سيكون مهددا بفقد منصبه في ظل صحوة فاركو الذي حقق انتصارين متتاليين، ورفع رصيده إلى 19 نقطة.

المصري وتأمين المركز الثاني

على الجانب الآخر، يحتل المصري بقيادة علي ماهر المركز الثاني برصيد 27 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثامن عشر، وحقق المصري 11 انتصارًا وتعادل 4 مرات وخسر 6 مباريات وسجل 30 هدفًا ودخل مرماه 26 هدفًا.

وبعد أربع مباريات متالية دون هزيمة خسر المصري في الجولة الماضية أمام بيراميدز، ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 40 وتأمين وجوده في المركز الثاني.

يدير المباراة إبراهيم محمد، ويساعده محمد عزازي وأحمد عادل عبد الفتاح ومعهم عاطف حسين حكمًا رابعًا ومصطفى مدحت حكم فيديو، وأحمد جمال مساعد حكم فيديو.

دوري نايل البنك الأهلي المصرى طارق مصطفى علي ماهر

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