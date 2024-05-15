الداخلية يتعادل سلبيًا مع الجونة ويستقر في قاع جدول دوري نايل

تعادل فريقا الداخلية والجونة بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بتروسبورت في الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دوري نايل ليرتفع رصيد الجونة إلى 29 نقطة ويرتفع رصيد الداخلية إلى 12 نقطة ويبقى في المركز الأخير.

الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي وكان متوسط المستوى وأهدر لاعبو الجونة ثلاث فرص للتهديف مقابل فرصة واحدة للداخلية.

تغير الوضع في الشوط الثاني الذي بدأ سريعا من الفريقين وظهرت الخطورة مبكرا في الدقائق الخمس الأولى وهيأ إسلام عبد النعيم الكرة لأشرف العفلي الذي سددها فوق عارضة مرمى الجونة.

في الدقيقة 56 أجرى عيد مرازيق المدير الفني للداخلية تغييرين بنزول علي الزاهدي وشريف دابو بدلا من أشرف العفلي وفانوم ألفريد ورد علاء عبد العال المدير الفني للجونة بالدفع بمازن ياسر بدلا من أشرف مجدي.

في الدقيقة 60 انطلق أرنود في الجانب الأيسر ودخل منطقة الجزاء ومرر كرة عرضية سددها أبمن سعد موكا بجوار القائم..وفي الدقيقة 65 أجرى عيد مرازيق التغييرن الثالث والرابع بنزول محمد الظريف وإيهاب سمير بدلا من يوسف تونجي ومحمود منصور.

في الدقيقة 69 أجرى علاء عبد العال التغييرين الثالث والرابع بنزول نور السيد وحسام إيفونا بدلامن أرنود ومحمد الصباحي وفي الدقيقة 70 ومن هجمة مرتدة أنطلق البديل محمد الظريف ودخل منطقة الجزاء وراوغ أحمد عبد الرسول وسدد الكرة داخل المرمى لكن الحكم ألغي الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو.

في الدقيقة 83 مرر شريف دابو كرة عرضية من ركل حرة أبعدها أحمد شوشة باتجاه المرمى وقابلها كريم يحيى بلعبة مزدوجة خلفية وتألق الحارس صبحي سليمان في إبعادها إلى ركنية.

شهدت الدقيقة 90 الإنذار الأول في المباراة لشيميزي كليتشي لاعب الداخلية بسبب الخشونة ودفع عيد مرازيق بمحمود أوكا بدلا من إسلام عبد النعيم.

احتسب الحكم محمد يوسف خمس دقائق وقت بدل ضائع دفع خلالها علاء عبد العال بعبدالله هاشم عيادي بدلا من أحمد شوشة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.