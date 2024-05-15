الأربعاء 15 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موكا والصباحي يقودان هجوم الجونة أمام الداخلية في دوري نايل

علاء عبدالعال
علاء عبدالعال

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق لجونة تشكيل فريقه لمباراة الداخلية والتي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. صبحي سليمان

خط الدفاع.. محمد الدغيمي – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – كمال أبوالفتوح 

خط الوسط.. أرنود – أحمد شوشة – رضا صلاح – أشرف مجدي

خط الهجوم.. محمد الصباحي – أيمن سعد موكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وعبدالله هاشم عبادي ونور السيد و حسن سمير وحسام إيفونا وجابريل شيكودي وإيمانويل لاكي وأحمد محمود ومازن ياسر.

ويحتل الجونة المركز العاشر برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة سبعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 25 هدفا واهتزت شباكه 31 مرة.

وخسر الجونة 3 مرات في آخر 4 مباريات مقابل فوز وحيد، حيث خسر أمام زد إف سي ثم فاز على الاتحاد السكندري وخسر أمام الأهلي وفاركو ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 31 والبقاء في منطقة الأمان بجدول دوري نايل.

ويحتل الداخلية المركز الأخير في جدول دوري نايل برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع  الثاني عشروحقق الداخلية فوزا واحدا وتعادل 8 مرات، وخسر 12 مباراة ولديه أضعف دفاع في الدوري برصيد سبعة أهداف فقط ودخل مرماه 26 هدفًا.

وخسر الداخلية مبارياته الثلاث الأخيرة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ما أدى إلى رحيل مدربه أحمد كشري وتعيين عيد مرازيق مديرًا فنيًا للفريق.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الجونة الداخلية أيمن سعد موكا محمد الصباحي

مواد متعلقة

مواعيد مباريات الدورة الرباعية المؤهلة لـ"دوري نايل"

دورى نايل.. بيراميدز يدافع عن الصدارة أمام سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش في دوري نايل

الأكثر قراءة

بعد تفاقم الخلاف بشأن المعبر.. مخاوف إسرائيلية من اتخاذ مصر خطوات تصعيدية جديدة

حريق محدود في مستشفى مصر الدولي بالدقي (صور)

السيطرة على حريق مستشفى مصر الدولى بالدقى

بايدن ينقلب على نفسه.. أسرار موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة أسلحة جديدة لإسرائيل

مدبولى: وصول 14 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.. وبدء إجراءات التنازل عن 6 مليارات دولار

الحبس سنة مع الشغل للمتهم بدهس "طبيبة التجمع"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

صورة طه حسين

ماجد حبته

ذكرى النكبة القديمة!

محمد عبيد المهيري

قمة المنامة: الاجتماع الفاصل لحماية المنطقة العربية

عبد الرحيم طايع

لماذا نحتفظ بالكراكيب؟!

جلال حمام

الرئيس الأمريكى فى ورطة

علي سعدة

للدين رب يحميه

حسين دعسة

هل تترك الولايات المتحدة الأمريكية طاولة الحرب العدوانية على غزة؟

أحمد بهاء الدين شعبان

ما بعد الاجتياح!

صور

موتمر اتحاد القبائل العربية

مؤتمر حاشد لاتحاد القبائل العربية

احتفالات المصريين بتجديد مسجد السيدة زينب

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال: كثفنا عملياتنا في مخيم جباليا للاجئين وشرق رفح

وسط توترات رفح.. الولايات المتحدة تقدم حزمة أسلحة لإسرائيل بقيمة مليار دولار

اليوم 222 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته العشوائية على كامل قطاع غزة