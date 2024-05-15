موكا والصباحي يقودان هجوم الجونة أمام الداخلية في دوري نايل

أعلن علاء عبد العال المدير الفني لفريق لجونة تشكيل فريقه لمباراة الداخلية والتي ستنطلق في الرابعة عصر اليوم بملعب بتروسبورت في الأسبوع الثالث والعشرين لمسابقة دوري نايل وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى.. صبحي سليمان

خط الدفاع.. محمد الدغيمي – أحمد حسام – أحمد عبد الرسول – كمال أبوالفتوح

خط الوسط.. أرنود – أحمد شوشة – رضا صلاح – أشرف مجدي

خط الهجوم.. محمد الصباحي – أيمن سعد موكا.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من أحمد مسعود وعبدالله هاشم عبادي ونور السيد و حسن سمير وحسام إيفونا وجابريل شيكودي وإيمانويل لاكي وأحمد محمود ومازن ياسر.

ويحتل الجونة المركز العاشر برصيد 28 نقطة وله مباراة مؤجلة مع مودرن فيوتشر من الأسبوع الحادي عشر وحقق الجونة سبعة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 25 هدفا واهتزت شباكه 31 مرة.

وخسر الجونة 3 مرات في آخر 4 مباريات مقابل فوز وحيد، حيث خسر أمام زد إف سي ثم فاز على الاتحاد السكندري وخسر أمام الأهلي وفاركو ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 31 والبقاء في منطقة الأمان بجدول دوري نايل.

ويحتل الداخلية المركز الأخير في جدول دوري نايل برصيد 11 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع الثاني عشروحقق الداخلية فوزا واحدا وتعادل 8 مرات، وخسر 12 مباراة ولديه أضعف دفاع في الدوري برصيد سبعة أهداف فقط ودخل مرماه 26 هدفًا.

وخسر الداخلية مبارياته الثلاث الأخيرة أمام المصري وسيراميكا كليوباترا والإسماعيلي ما أدى إلى رحيل مدربه أحمد كشري وتعيين عيد مرازيق مديرًا فنيًا للفريق.

يدير المباراة محمد يوسف ويساعده هشام الدسوقي ومحمد عاطف الزناري ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا ومحمود ناجي حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.