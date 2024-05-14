الإسماعيلي يتعادل مع طلائع الجيش في دوري نايل

حسم التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق مواجهة الإسماعيلي وطلائع الجيش، اليوم في إطار الجولة الـ 23 من بطولة دوري نايل.

ورفع الدراويش رصيده إلى الـ12 بـ26 نقطة، بينما وقع طلائع الجيش في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري بـ 29 نقطة.

سجل للإسماعيلي إريك تراوري بالدقيقة 62، قبل أن يتعادل للجيش جدوين شيكا بالدقيقة 72.

وجاء التشكيل كالتالي:

حارس مرمى: أحمد عادل عبد المنعم.

خط الدفاع: محمد عمار ومحمد دسوقي وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد ومحمد مخلوف وعمر الساعي وعبد الرحمن مجدي.

خط الهجوم: نادر فرج وإيريك تراوى.

ويجلس على مقاعد البدلاء: محمد فوزي حارسا ومعه حمدي النقاز وعماد حمدي ومحمد حسن وبشار أشرف ومحمد عبد السميع ومروان حمدي وعبدالرحمن الدح.