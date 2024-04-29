الإثنين 29 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

متعة الحياة بعد الـ60.. أول كورال لكبار السن في ضيافة السفيرة عزيزة

ضيافة السفيرة عزيزة
ضيافة السفيرة عزيزة

استضاف برنامج السفيرة عزيزة، في حلقة اليوم على شاشة "DMC" أول كورال لكبار السن بقيادة المايسترو حسام الدين سمير، وقدم الكورال موشح "لما بدا يتثنى"، و"سلم علي".

وقال المايسترو حسام، لبرنامج "السفيرة عزيزة"، إنه تحمس لقيادة الكورال، لأن الفكرة رائعة وستستمر، ووجد الحياة تبدأ من جديد، فشجعهم، وحدث في حياتهم تغيرات كثيرة، مردفة: "لو شاركت بواحد في الألف فأنا حاسس إني شاركت في حاجة كبيرة".

ولفت إلى أن الغناء كان صعب عليهم في البداية، لكنه طمأنهم، وقال لهم "أي واحدة بتغني وهي في المطبخ، اعتبروا نفسكم في المطبخ، وهم وصلهم الإحساس واتطمنوا وغنوا".

وقالت دينا حشيش، مؤسسة الكورال، إن الكورال جزء من نشاط مؤسسة جولدن ييرز للتنمية المجتمعية، وهي مؤسسة  هدفها نشر فكرة التقدم في السن بصورة صحية، لأنه كلما تقدمنا في السن دوائرنا المجتمعية تصغر، فنشأت الفكرة أثناء جائحة كورونا لدمج أهالينا في الأنشطة المختلفة لإخراجهم من عزلة كورونا، وبدأنا بأنشطة توعية بالإنترنت، كيفية فتح الكاميرا والمايكرفون وعملنا الكورال وزيارات لدور المسنين. 

وقالت إحدى أعضاء الكورال:"بنشجع بعض ونشد من أزر بعض، طول عمريكان نفسي أكتب وأخذتني الحياة، قدرت أعمل كتاب في هذا السن بتشجيع من الجمعية ومن إخواتي"، وقالت أخرى:"بعد ما الحياة فضيت عليا، وعايزة أعمل حياة لنفسي، فكرت لحد ما عرفت جمعية جولدن ييز، بقينا نتعرف على بعض ونكون صداقات جديدة". 

كورال لكبار السن كورال المايسترو حسام الدين سمير السفيرة عزيزة الغناء

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