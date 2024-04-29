المخرج أحمد حسن يكشف عن أكثر مشهد أبكاه فى "صيد العقارب"

قال أحمد حسن، مخرج مسلسل صيد العقارب، إن سر نجاح المسلسل يرجع للبطولة الجماعية، مشيرًا إلى أنهم حرصوا على تقديم العمل بشكل مختلف وفكر مختلف، ومع بداية عرض الحلقات تفاجأوا بارتفاع سقف توقعات الجمهور الذي يطالب البطلة الرئيسية بالانتقام.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج "السفيرة عزيزة" المذاع عبر فضائية "DMC": "أكثر مشهد وجعني موت سامح، كل الشخصيات عايزة توصل لسامح لسبب مختلف، عايدة ضرغام عايزة تنتقم منه، ولما وصلت له لقته بيحتضر، وانتابها تخبط في المشاعر، وأنا دموعي جواية".

مسلسل "صيد العقارب" يتكون من 30 حلقة ويشارك في بطولة العمل بجانب النجمة غادة عبدالرازق كل من محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، أحمد سعيد عبدالغني، ميار الغيطي، أحمد ماجد، مجدي بدر، سامي مغاوري، عماد صفوت، منال سلامة، عماد رشاد، محمد علي رزق، وغيرهم، والعمل من تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد حسن.

تدور أحداث مسلسل "صيد العقارب" حول الفنانة غادة عبدالرازق التي تلعب دور ابنة الفنان القدير أحمد ماهر، ويكشف عن صراعات بين الأقارب والعائلات، كما تعيش البطلة في صراعات كبيرة مع الفنان رياض الخولي، بالإضافة لعدد من النجوم الكبار وتشاركهم الفنانة سيمون بعد غياب عن الدراما.