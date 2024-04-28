الأحد 28 أبريل 2024
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وزير الاتصالات: لدينا سعة حوسبية تكفى لاستضافة البيانات داخل مصر وتوفر الدولار

الدكتور عمرو طلعت
الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات

قال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الدولة تقدم 170 خدمة حكومية للمواطنين بشكل مرقمن، ولتقديم هذه الخدمات نحتاج حجمًا ضخمًا من البيانات، ومن هنا جاءت أهمية مركز البيانات والحوسبة السحابية الذي تم افتتاحه اليوم.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، إلى أن 100 قاعدة بيانات حكومية ربطت بالكامل وهي تحتاج لسعة تخزينية ضخمة، كما أن البرامج التي تقدم الخدمات تحتاج لسعة حوسبية عالية.

 

وأضاف أن عددًا كبيرًا من شركات القطاع الخاص الصغيرة والمتوسطة للحصول على موارد حوسبية وسعة تخزين، كانت ترجع لمراكز بيانات خارج مصر يحصلون منها على هذه الخدمة، وكانت الشركات تشكو من عدم قدرتها على السداد للشركات بالدولار، مردفًا: "هذه الموارد يمكن توفيرها الآن بواسطة مراكز البيانات التي تم افتتاحها اليوم، بحيث يمكن تقديم الخدمة من داخل مصر، مما يوفر في إنفاق الدولارات".

 

وختم: "كثير من الجهات تلجأ لسحب حوسبية خارج الجمهورية، وهذا له تكلفة بالعملة الصعبة، والآن أصبح لدينا سعة حوسبية تكفي لاستضافة البيانات داخل مصر". 

 

وزير الاتصالات 170 خدمة حكومية مركز البيانات والحوسبة السحابية أحمد موسى على مسئوليتي قاعدة بيانات حكومية

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