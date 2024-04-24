"الدستور" تتبنى تنظيم حملة مقاطعة للقضاء على ارتفاع الأسعار

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن جريدة الدستور ستتبنى تنظيم حملة مقاطعة للسلع التي يغالي التجار في أسعارها، حتى يتراجعون على غرار ما حدث في أسعار السمك.

وأضاف “الباز”، خلال لايف “البساط أحمدي”، عبر صفحته على فيسبوك، أن المقاطعة يجب أن تكون عمل مجتمعي منظم، وحتى تتتمكن من مواجهة الهجمة المرتدة من التجار الذين تربحوا الملايين من رفعهم الأسعار بشكل مبالغ فيه دون أي إحساس بالمسئولية.

وأردف: "سنقدم دعم للناس، ويبقى فيه بلورة للمقاطعة، وأقول للتجار تتقي ربنا في الناس، فكل مكسب مبالغ فيه هو حرام".

وأشاد الباز، بحملة مقاطعة الأسماك التي بدأها أهل بورسعيد ثم انتشرت في 10 محافظات أخرى، منها دمياط والإسماعيلية والإسكندرية ومطروح، ونجحت في خفض أسعار الأسماك بين 50% و70%، مردفا: "رغم هذا الانخفاض التاجر لم يخسر لأنه كان يبيع الأسماك بأرباح تتجاوز هذه القيمة بكثير".

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