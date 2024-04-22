أمين الفتوى: التفتيش فى هاتف الزوج دون رضاه حرام شرعًا

قالت وسام الخولي، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه لا يحق للزوج أو الزوجة تفتيش هاتف أحدهما الآخر لأنها مساحة خاصة والتعدي عليها حرام شرعًا.

وأضافت، خلال حديثها مع الإعلامية سالي سالم، في برنامج "حواء"، المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين: "لو هناك شك بين الزوجين، سيؤدي ذلك لاضطراب الأسرة، ولتفادي الشك يمكن للزوجة طواعية أن تسمح لزوجها بأن ينظر إلى الهاتف، وكذلك الزوج يسمح لزوجته بالبحث على هاتفه ليطمئن قلبه وقلبها، وحفاظًا على الأسرة.

وأردفت: "أما إذا رفضت فحرام شرعًا التفتيش في هاتفها، والنبي، صلى الله عليه وصلم، حذرنا من التحسس والتجسس، حتى لو فى شك فى الزوج أو الزوجة، لازم نبنى جسر ثقة بينا ويكون بينا تفاهم وتحاور".

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

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