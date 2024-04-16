أمين الفتوى: "النية هى الأصل فى الدعاء.. ويمكن الاستعانة بورقة أو موبايل"

أجاب الدكتور محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصلة تقول: "لو مش حافظ أدعية وعاوز تدعي ربنا تعمل إيه؟".



وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الثلاثاء: "الأصل فى الدعاء أن يخرج من قلب الداعي، ولا مانع من الاستعانة بورقة أو كتاب أو موبايل، وإن كان هذا يضيع الخشوع والقرب من الله".



وأضاف: "أحب الناس تحفظ الأدعية التى يلهج بها لسانها وتكون خاشعة فى الدعاء إلى الله، وسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نصحنا بأن ندعو بجوامع الأدعية، الموجودة فى القرآن الكريم (اللَّهُمَّ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا، رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَينَا إِصْرًَا كَمَا حَمَلْتَهَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا)، (رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا)".



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