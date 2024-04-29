تفاصيل حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات (صور)

قال علي أبودشيش، خبير الآثار، إن الدكتور زاهى حواس، عالم الآثار المصرية، هو منسق إقامة حفل زفاف الملياردير الهندي ورجل الأعمال "أنكور جاين" على مصارعة WWE السابقة "إريكا هاموند"، أمام الأهرامات بالجيزة.

وأضاف أبودشيش في تصريح لـ"الدستور" أن الدكتور زاهى عرض على الملياردير الهندى إقامة حفل زفافه فى منطقة مسرح الصوت والضوء بالأهرامات، خاصة أنه تربطهما علاقة صداقة قوية.

حفل زفاف الملياردير الهندى بالأهرامات

3 ملايين دولار تكلفة الحفل الأسطورى

وأوضح أن الملياردير الهندي أنفق نحو 3 ملايين دولار، فيما يقرب من 4 أيام، كما تم دفع 200 ألف دولار نظير إقامة غذاء أمام تمثال الملك رمسيس الثانى بالمتحف المصرى الكبير، لافتًا إلى أن هذه الأموال قد دخلت ميزانية الدولة.

حفل زفاف الملياردير الهندى

وأوضح أن أكبر المتاحف والمواقع الأثرية يتم تأجيرها لمن يرغب في إقامة الحفلات، لافتًا إلى أن القطاع الخاص قد دخل في إدارة الخدمات السياحية بالمواقع الأثرية، وهذا سبب انتشار الحفلات بالمواقع الأثرية كالأهرامات وقصر محمد على بشبرا وقصر البارون وغيرها من المواقع التي تسمح بإقامة الحفلات ولكن بشرط عدم التأثير على الأثر.

وأشار دشيش إلى أن الملياردير الهندي قد زار قصر محمد على بشبرا، كما أنه قد سبق له زيارة منطقة سقارة والآثار المصرية بالأقصر، خاصة أنه محب للآثار المصرية وعاشق لها.

وسبق أن نشرت صفحة هيئة تنشيط السياحة على موقع الصور الشهير ‘إنستجرام مقاطع فيديو لحفل الزفاف الأسطورى معلقة عليه قائلة: “حفل زفاف مبهر في أحد أكثر المواقع شهرة في العالم!”.