الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محطة تل أبيب

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

نتنياهو
نتنياهو

تستعد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية، بجانب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، متجاهلة كافة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية للحيلولة دون حدوث ذلك.

الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

وحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فإن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل مستقل عن القضايا الأخرى في محكمة العدل الدولية، مثل الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بالإبادة الجماعية في غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة تلقت مؤشرات من مسئولين قانونيين مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين كبار، بمن فيهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية حاليًا في تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأوضحت "يورو نيوز"، أن قضية المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن القضايا الأخرى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى نتنياهو، قد يؤدي تحقيق المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد نتنياهو تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها شائنة، قائلا إنها ستشكل سابقة خطيرة.

txt

نتنياهو قلق من احتمال إصدار الجنائية الدولية مذكرات اعتقال لمسؤولين سياسيين وأمنيين

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه في ظل محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إصدار مذكرة الاعتقال التي يبدو أنها أصبحت على وشك الإصدار، نجحت مصر في استئناف جولة المفاوضات مرة أخرى لإنهاء الحرب. وقال مسئول من "حماس" إن وفدًا من الحركة سيناقش اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحته إسرائيل خلال زيارة للقاهرة اليوم الإثنين.

ونوه بأنه من المقرر أن يصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى مصر في وقت لاحق اليوم؛ لمناقشة المقترح المصري لإنهاء هذه الحرب.

وكثفت مصر الجهود لإحياء محادثات وقف إطلاق النار المتوقفة في الأيام الأخيرة، في محاولة لوقف الهجوم البري الإسرائيلي الذي هددت به إسرائيل في رفح، التي لجأ إليها ما يقرب من نصف سكان غزة.

نتنياهو مذكرة اعتقال قطاع غزة الضفة الغربية الجنائية الدولية الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

كارثة إنسانية غير مسبوقة فى غزة.. مفاجآت صادمة فى عدد ضحايا الحرب

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

كواليس نجاح مصر فى إحياء مفاوضات هدنة غزة مرة أخرى

أكاذيب كارثية.. التاريخ الأسود لـ"بلومبرج" فى نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة

فضائح بلومبرج تثير أزمة فى أوروبا.. فرنسا تغرمها 5 ملايين يورو بسبب الأكاذيب

الاستثمارات الخليجية فى الولايات المتحدة.. 2.5 تريليون دولار فى الأصول السيادية

خلال 48 ساعة.. انتظار إسرائيلى لرد حماس على مقترحات إنهاء حرب غزة

مذكرة اعتقال لنتنياهو.. تحركات أمريكية إسرائيلية عاجلة لوقف قرار الجنائية الدولية

الأكثر قراءة

عاجل| عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا 2024 بين الأهلي والترجي.. والقنوات الناقلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم