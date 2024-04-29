جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

تستعد المحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ بسبب جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة والضفة الغربية، بجانب وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، ورئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، متجاهلة كافة الضغوط الأمريكية والإسرائيلية للحيلولة دون حدوث ذلك.

الجنائية الدولية تستعد لإصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

وحسب شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، فإن المحكمة الجنائية الدولية تقوم بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية العدوانية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بشكل مستقل عن القضايا الأخرى في محكمة العدل الدولية، مثل الدعوى التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل متهمة إياها بالإبادة الجماعية في غزة.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن الحكومة تلقت مؤشرات من مسئولين قانونيين مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار أوامر اعتقال بحق مسئولين كبار، بمن فيهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وتحقق المحكمة الجنائية الدولية حاليًا في تصرفات إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأوضحت "يورو نيوز"، أن قضية المحكمة الجنائية الدولية منفصلة عن القضايا الأخرى المرفوعة ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، بما في ذلك القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا، والتي تتهم إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.

ولفتت إلى أنه بالإضافة إلى نتنياهو، قد يؤدي تحقيق المحكمة الجنائية الدولية إلى إصدار أوامر اعتقال بحق وزير الدفاع يوآف جالانت ورئيس الأركان.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد نتنياهو تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية ووصفها بأنها شائنة، قائلا إنها ستشكل سابقة خطيرة.

ولفتت الشبكة الأوروبية إلى أنه في ظل محاولات حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقف إصدار مذكرة الاعتقال التي يبدو أنها أصبحت على وشك الإصدار، نجحت مصر في استئناف جولة المفاوضات مرة أخرى لإنهاء الحرب. وقال مسئول من "حماس" إن وفدًا من الحركة سيناقش اقتراح وقف إطلاق النار الذي طرحته إسرائيل خلال زيارة للقاهرة اليوم الإثنين.

ونوه بأنه من المقرر أن يصل وفد إسرائيلي رفيع المستوى إلى مصر في وقت لاحق اليوم؛ لمناقشة المقترح المصري لإنهاء هذه الحرب.

وكثفت مصر الجهود لإحياء محادثات وقف إطلاق النار المتوقفة في الأيام الأخيرة، في محاولة لوقف الهجوم البري الإسرائيلي الذي هددت به إسرائيل في رفح، التي لجأ إليها ما يقرب من نصف سكان غزة.