كواليس نجاح مصر فى إحياء مفاوضات هدنة غزة مرة أخرى

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على جهود مصر الكبرى التي بذلتها خلال الأيام الماضية لإنهاء حرب غزة بشكل كامل، بعد أن عرضت مصر اقتراحًا جديدًا يتضمن إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المفاوضات، على أن تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين وكبار السن والمرضى وهدنة لمدة 3 أسابيع وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.

مصر تنجح فى قيادة مفاوضات هدنة غزة مجددًا

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد بذلت مصر جهودا دبلوماسية مكثفة خلال الساعات الأخيرة، حتى توصلت مع إسرائيل على الخطوط العريضة للاتفاق، على أن تلتزم إسرائيل بالدخول في مفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية بهدف الإفراج عن 20 محتجزا خلال فترة الهدنة، وهي صيغة تتضمن شروط حركة حماس لإنهاء الحرب بشكل كامل في وقت لاحق.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أحدث جهود مصر لإحياء المفاوضات التي تقودها منذ أكثر من 6 أشهر لإيقاف هذه الحرب بعد استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني، ودرء أي محاولات لاجتياح مدينة رفح بريًا.

وتابعت أنه في ظل محاولات مصر إيقاف الحرب، تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو ضغوطا داخلية كبرى بعد موجة الاحتجاجات الكبرى التي شهدتها إسرائيل من قبل عائلات المحتجزين للضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة لإبرام صفقة للإفراج عن ذويهم وإيقاف هذه الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين يرفضون اليوم استكمال العملية العسكرية على حساب أرواح المحتجزين داخل قطاع غزة.

وقال بيني جانتس، أحد الأعضاء الثلاثة في حكومة الحرب الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي أن ترفض مخططًا مسئولًا لعودة المحتجزين لكن لا ينبغي أن يتضمن إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقابلة تليفزيونية إن إسرائيل ستؤجل الغزو البري لمدينة رفح الحدودية مقابل إبرام صفقة المحتجزين.

وأفادت الصحيفة بأنه في ظل جهود مصر لإبرام صفقة هدنة وإيقاف الحرب ودرء أي محاولات لغزو مدينة رفح بريًا، تمارس الولايات المتحدة الحليف الأكبر لإسرائل ضغوطا كبرى على حكومة نتنياهو من أجل وقف أي مخططات لغزو رفح.

وتابعت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي مسئولين عرب يومي الإثنين والثلاثاء للمساعدة في تأمين وقف إطلاق النار في غزة.