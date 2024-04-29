الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

كواليس نجاح مصر فى إحياء مفاوضات هدنة غزة مرة أخرى

غزة
غزة

سلطت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، الضوء على جهود مصر الكبرى التي بذلتها خلال الأيام الماضية لإنهاء حرب غزة بشكل كامل، بعد أن عرضت مصر اقتراحًا جديدًا يتضمن إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المفاوضات، على أن تتضمن المرحلة الأولى إطلاق سراح المدنيين الإسرائيليين وكبار السن والمرضى وهدنة لمدة 3 أسابيع وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، ووقف الهجوم العسكري على مدينة رفح.

مصر تنجح فى قيادة مفاوضات هدنة غزة مجددًا

txt

سموتريتش لنتنياهو: إلغاء العملية فى رفح وقبول الصفقة المصرية استسلام مهين

وحسب الصحيفة الأمريكية، فقد بذلت مصر جهودا دبلوماسية مكثفة خلال الساعات الأخيرة، حتى توصلت مع إسرائيل على الخطوط العريضة للاتفاق، على أن تلتزم إسرائيل بالدخول في مفاوضات خلال الساعات القليلة الماضية بهدف الإفراج عن 20 محتجزا خلال فترة الهدنة، وهي صيغة تتضمن شروط حركة حماس لإنهاء الحرب بشكل كامل في وقت لاحق.

وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوة تمثل أحدث جهود مصر لإحياء المفاوضات التي تقودها منذ أكثر من 6 أشهر لإيقاف هذه الحرب بعد استشهاد أكثر من 34 ألف فلسطيني، ودرء أي محاولات لاجتياح مدينة رفح بريًا.

وتابعت أنه في ظل محاولات مصر إيقاف الحرب، تواجه حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة بنيامين نتنياهو ضغوطا داخلية كبرى بعد موجة الاحتجاجات الكبرى التي شهدتها إسرائيل من قبل عائلات المحتجزين للضغط على حكومة نتنياهو المتطرفة لإبرام صفقة للإفراج عن ذويهم وإيقاف هذه الحرب.

وأضافت الصحيفة أن الإسرائيليين يرفضون اليوم استكمال العملية العسكرية على حساب أرواح المحتجزين داخل قطاع غزة.

وقال بيني جانتس، أحد الأعضاء الثلاثة في حكومة الحرب الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية لا ينبغي أن ترفض مخططًا مسئولًا لعودة المحتجزين لكن لا ينبغي أن يتضمن إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في مقابلة تليفزيونية إن إسرائيل ستؤجل الغزو البري لمدينة رفح الحدودية مقابل إبرام صفقة المحتجزين.

وأفادت الصحيفة بأنه في ظل جهود مصر لإبرام صفقة هدنة وإيقاف الحرب ودرء أي محاولات لغزو مدينة رفح بريًا، تمارس الولايات المتحدة الحليف الأكبر لإسرائل ضغوطا كبرى على حكومة نتنياهو من أجل وقف أي مخططات لغزو رفح.

وتابعت أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يخطط لزيارة المملكة العربية السعودية حيث سيلتقي مسئولين عرب يومي الإثنين والثلاثاء للمساعدة في تأمين وقف إطلاق النار في غزة.

txt

هل يمكن التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة؟.. محلل سياسى يجيب

غزة حرب المفاوضات رفح هدنه العسكري

الأكثر قراءة

تراجع 15% بأسعار اللحوم.. وخطة حكومية لتلبية الطلب المتزايد فترة عيد الأضحى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عرس أسطورى فى الأهرامات.. تفاصيل زفاف الملياردير الهندى أنكور جاين وعارضة الأزياء إيريكا هاموند (صور)

بعد قليل.. الحكم على مرتضى منصور فى سب موظفة بـ"المركزى للمحاسبات"

شعبة الدواجن: انخفاض أسعار الدواجن لـ75 جنيهًا يحقق السعر العادل للمنتج والمستهلك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم