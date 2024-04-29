الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

هل يمكن التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة؟.. محلل سياسى يجيب

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

قال فراس ياغى، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك ضغوطًا كبيرة تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

في تحليله، أشار ياغى، أثناء مداخلته عبر تقنية الزووم في برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية،  إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، يخشى أن تسقط حكومته، ويسعى للوصول إلى اتفاق يمتد لمدة عام، مما يعني أنه سيواجه تحقيقات داخل إسرائيل.

وأكد أن نتنياهو يمتلك مخططًا للقتال في قطاع غزة، ويرغب في محاصرتها واحتلال مدينة رفح الفلسطينية، معبرًا عن تفاؤله بجهود مصر التي تسعى للوصول إلى صفقة تبادل الأسرى وتحقيق هدنة قد تستمر لمدة تصل إلى 40 يومًا أو أكثر.

وفي ختام حديثه، أشار "ياغى" إلى أن أمريكا قادرة على وقف الحرب في غزة، وأنه يجب أن تتدخل لوقف التصعيد، مؤكدًا أن التعاون بين مصر والمقاومة الفلسطينية سيكون إيجابيًا للجميع.

نتنياهو فراس ياغي الشؤون الإسرائيلية فلسطين غزة وقف إطلاق النار التاسعة القناة الأولى رئيس الوزراء الاسرائيلي إسرائيل قطاع غزة رفح تبادل الأسرى هدنه وقف الحرب المقاومة الفلسطينية

الأكثر قراءة

تفاصيل عقد قران مصطفى شعبان وهدى الناظر.. أقيم قبل شهرين في حفل محدود (خاص)

عاجل.. مقتل 3 جنود بجيش الاحتلال وإصابة 11 فى انفجار عبوة ناسفة بغزة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

عاجل.. على رأسهم نتنياهو.. "العدل الدولية" قد تصدر أوامر باعتقال مسؤولين إسرائيليين

عاجل.. نيران صلاح.. كيف كتب كلوب نهاية حزينة لأجمل قصص ليفربول؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل وإصابة 10 جنود إسرائيليين من الفرقة 99 عند ممر نتساريم

بيرنى ساندرز: غالبية الشعب الأمريكى متقزز من أفعال آلة نتنياهو الحربية فى غزة

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟