هل يمكن التوصل لوقف إطلاق النار فى غزة؟.. محلل سياسى يجيب

قال فراس ياغى، المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإسرائيلية، إن هناك ضغوطًا كبيرة تمارس على الأطراف الفلسطينية والإسرائيلية للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة.

في تحليله، أشار ياغى، أثناء مداخلته عبر تقنية الزووم في برنامج "التاسعة"، على القناة الأولى المصرية، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو، يخشى أن تسقط حكومته، ويسعى للوصول إلى اتفاق يمتد لمدة عام، مما يعني أنه سيواجه تحقيقات داخل إسرائيل.

وأكد أن نتنياهو يمتلك مخططًا للقتال في قطاع غزة، ويرغب في محاصرتها واحتلال مدينة رفح الفلسطينية، معبرًا عن تفاؤله بجهود مصر التي تسعى للوصول إلى صفقة تبادل الأسرى وتحقيق هدنة قد تستمر لمدة تصل إلى 40 يومًا أو أكثر.

وفي ختام حديثه، أشار "ياغى" إلى أن أمريكا قادرة على وقف الحرب في غزة، وأنه يجب أن تتدخل لوقف التصعيد، مؤكدًا أن التعاون بين مصر والمقاومة الفلسطينية سيكون إيجابيًا للجميع.