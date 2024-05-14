الثلاثاء 14 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل| انسحاب أحمد سليمان غاضبًا من اجتماع "كاف" بسبب مباراة نهضة بركان

أحمد سليمان
أحمد سليمان

انسحب أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، منذ قليل، من اجتماع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الخاص بمباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وجاء انسحاب سليمان من الاجتماع، اعتراضا على “كاف” لرغبتهم في الحصول على 50% من عدد تذاكر المقصورة الرئيسية والـ “vip” والدرجة الأولى.

وعُقد اجتماع، منذ قليل، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للترتيب لمباراة نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفيدرالية.

طبيب الزمالك: دونجا جاهز لمباراة نهضة بركان

في سياق مختلف، كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تعرض نبيل عماد دونجا لاعب وسط الأبيض لحالة إجهاد عضلي في نهاية مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية التي أقيمت بالأمس على الملعب البلدي ببركان.

وأكد أسامة أنه تم استبدال دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا يتعرض للإصابة، وسيكون اللاعب جاهزاً للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

أحمد سليمان كاف نهضة بركان الزمالك الكونفيدرالية دونجا

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