الإثنين 13 مايو 2024
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محمد الباز

رياضة

طبيب الزمالك يكشف موقف نبيل دونجا من اللحاق بمواجهة بهضة بركان

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان المغربي

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، آخر تطورات إصابة نبيل عماد دونجا لاعب وسط الفريق الأبيض.

وقال رئيس الجهاز الطبي للقلعة البيضاء، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين:" دونجا تعرض للإصابة بإجهاد عضلي، خلال مواجهة الزمالك أمس أمام نهضة بركان المغربي، في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، في المباراة التي أقيمت على الملعب البلدي ببركان.

وأكد محمد أسامة، أنه تم استبدال دونجا في الدقائق الأخيرة من اللقاء حتى لا يتعرض للإصابة، وسيكون اللاعب جاهزاً لمواجهة الإياب المرتفبة أمام نهضة بركان.

كان اللاعب قد تم استبداله أمام بركان وشارك بدلاً منه ناصر منسي.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف، أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.

ويكفى الفارس الأبيض الفوز بهدف نظيف في مواجهة الإياب، ليتوج بالنجمة الثانية من البطولة تاريخيا.

موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان المغربي بنهائي الكونفدرالية 

يستضيف الزمالك نظيره نهضة بركان المغربي، في تمام الثامنة مساء، يوم الأحد 19 مايو الجاري، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات إياب نهائي كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

 

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