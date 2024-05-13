الإثنين 13 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رياضة

عاجل| نكشف سر الدفع بـ"ناصر منسى" قبل نهاية مباراة الزمالك ونهضة بركان

ناصر منسي
ناصر منسي

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن سر الدفع باللاعب ناصر منسى مهاجم الفريق في مباراة نهضة بركان المغربي بالأمس في ذهاب نهائي الكونفيدرالية بدلًا من نبيل عماد دونجا الذي تعرض للإصابة.

وتعرض البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك، لانتقادات بعد الدفع بناصر منسي بدلًا من دونجا رغم تواجد زياد كمال على دكة البدلاء.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جوميز فضل الدفع بناصر منسي بدلًا من دونجا لرغبته في وضع المنافس تحت الضغط الهجومي في الدقائق الأخيرة وإجبار لاعبي الوسط والدفاع على عدم التقدم للأمام مع الاستحواذ على الكرة قدر الإمكان لعدم استقبال شباك عواد لهدف ثالث.

وصول البعثة

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مطار القاهرة، قادمة من المغرب بعد خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية.

واستغرقت رحلة الطيران إلى القاهرة حوالي خمس ساعات تقريبًا.

وكان مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسين لبيب وفر طائرة خاصة للفريق في رحلة المغرب لتوفير كل سبل الراحة للفريق.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، منح اللاعبين راحة اليوم من التدريبات بعد العودة من المغرب، عقب خوض مباراة نهضة بركان في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفيدرالية.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدًا الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا للقاء العودة أمام نهضة بركان المقرر له يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي.

 

الكونفدرالية ناصر منسي الزمالك نهضة بركان مباراة الزمالك ونهضة بركان

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