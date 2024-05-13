الإثنين 13 مايو 2024
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رياضة

وسائل الإعلام المغربية عن فوز نهضة بركان على الزمالك: "غير مطمئن"

نهضة بركان المغربي
نهضة بركان المغربي

أبرزت وسائل الإعلام المغربية، الانتصار الذي حققه فريق نهضة بركان المغربي، على الزمالك، في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان نهضة بركان، قد تغلب على ضيفه الزمالك، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على الملعب البلدي ببركان، في إطار ذهاب الدور النهائي لكأس الكونفدرالية.

وعنون موقع «البطولة» المغربي: "بركان يحسم حوار الذهاب من النهائي بانتصاره على الزمالك المصري (2-1)".

وقال الموقع في تقريره عن المباراة: "حسم نهضة بركان الفصل الأول من نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام الزمالك المصري، بعد انتصاره (2-1)، في المباراة التي جرت تفاصيلها على أرضية الملعب البلدي لبركان.

وتابع: "وكتب نهضة بركان أجمل بداية للمواجهة بتقدمه في شوط مثالي بهدفين نظيفين، قبل أن يتلقى هدفا مباغتا مع بداية الجولة الثانية ساهم في تراجع المستوى العام لرفاق حمزة الموساوي".

وأضاف الموقع في تقريره: “ولم يقف النادي المصري في وضعية المتفرج، محاولا تعديل الكفة متكئا في ذلك على اجتهادات الثنائي الجزيري وزيزو، لكن دون أي تغيير في النتيجة”.

وأضاف: "علا منسوب التنافس بين الطرفين في آخر دقائق المواجهة، وسط بحث من نهضة بركان لتعزيز النتيجة، ومحاولات من الزمالك لتعديل الكفة، لتأتي بعدها صافرة الحكم الكيني بيتر واويرو للإعلان عن نهاية حوار الذهاب بين الطرفين".

ومن جانبه، عنون موقع صحيفة «المنتخب» المغربية: “النهضة البركانية يحقق الفوز على الزمالك في انتظار مباراة الإياب بالقاهرة”.

وعنون موقع (Le360): "نهضة بركان يحقق فوزا "غير مطمئن" في ذهاب نهائي كأس «الكاف»".

وقال الموقع في تقريره: "نجح نهضة بركان في التوقيع على جولة أولى مثالية، وتفوق بهدفين دون رد، على ضيفه الزمالك المصري، وقعهما كل من البوركينابي يوسوفا دايو في الدقيقة 13، من نقطة الجزاء، وأضاف عادل تاحيف الهدف الثاني في الدقيقة 34.

وأضاف التقرير: “بخلاف الجولة الأولى، قدم فريق نهضة بركان عرضا باهتا خلال الحولة الثانية، واستقبل هدفا مبكرا في الدقيقة 46 من عمر المباراة وقعه التونسي سيف الدين الجزيري".

وتابع: “بالرغم من التغييرات التي أقدم عليها التونسي معين الشعباني، مدرب نهضة بركان، غير أنه عجز في تعزيز تفوقه بأكثر من هدف واحد، وصعب مهمة الفريق البرتقالي خلال مواجهة الإياب”.

وسيستضيف الزمالك، نظيره نهضة بركان، يوم الأحد المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في إطار إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وسائل الإعلام المغربية نهضة بركان الزمالك كاس الكونفدرالية بيتر واويرو نهائي كأس الكونفدرالية

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