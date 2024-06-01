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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سعر الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم السبت 1-6-2024

بورصة الدواجن
بورصة الدواجن

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم السبت 1-6-2024 في بورصة الدواجن محور اهتمام الملايين من المواطنين من مختلف طبقات المجتمع، حيث تؤثر صناعة الدواجن على وجباتهم الأساسية سواء في الإفطار أو الغذاء ويفضلها الملايين من الأطفال.

سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 1-6-2024

يشهد سعر الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم السبت 1-6-2024 استقرارًا ملحوظًا في الأسواق المصرية خلال الفترة الأخيرة، وذلك بالرغم من زيادة الإقبال على الشراء؛ بسبب توفير كافة مقاومات صناعة الثروة الداجنة في مصر بدعم من الدولة للمزارع وصغار المربين، وجاءت أسعار الطيور في الأسواق المصرية كما يلي:

كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار وصل سعره نحو 99 جنيهًا وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 109 جنيهات.

كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار وصل سعره نحو 119 جنيهًا وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 132 جنيهًا.

كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار سجل نحو 88 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 100 جنيه.

كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار سجل نحو 70 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 80 جنيهًا.

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الفراخ البيضاء بـ103جنيهات للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق

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أسعار الكتاكيت اليوم السبت 1-6-2024

سعر الكتكوت البلدي الحر عمر يوم يتراوح من 7.75 إلى 8 جنيهات.

سعر الكتكوت البلدي المشعر عمر يوم يتراوح من 8 إلى 8.25 جنيه.

سعر الكتكوت البلدي الهجين عمر يوم يتراوح من 8.50 إلى 8.75 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي للتسمين عمر يوم يتراوح من 20.00 إلى 20.50 جنيه.

سعر الكتكوت الروزي الفيومي عمر يوم يتراوح من 19.00 إلى 19.25 جنيه.

سعر الكتكوت الجميزة عمر يوم يتراوح من 20 إلى 20.25 جنيه.

سعر الكتكوت الساسو شيفر بيور يتراوح من 20 إلى 20.25 جنيه.

سعر الكتكوت الأبيض فوق 42 جرام يتراوح من 29.25 إلى 29.50 جنيه.

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سعر الدولار والعملات الأجنبية اليوم الجمعة 31-5-2024 فى البنوك 

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أسعار البيض اليوم السبت 1-6-2024

كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار سجلت نحو 129 جنيهًا، وفي المحلات التجارية نحو 139 جنيهًا.

كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار سجلت نحو 132 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 142 جنيهًا.

كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار سجلت نحو 130 جنيهًا، وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيهًا.

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