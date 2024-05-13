الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

قرار مهم من مجلس الزمالك قبل مواجهة نهضة بركان فى إياب نهائى الكونفيدرالية

الزمالك ونهضة بركان
الزمالك ونهضة بركان

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك تكليف أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بمهام رئيس اللجنة المنظمة لمباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفيدرالية.

ويتولى أحمد سليمان مهام التنسيق والتنظيم للمباراة من كل الجوانب الإدارية.

ويسعى مسئولو الزمالك لخروج مباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي في نهائي الكونفدرالية في أفضل صورة من كل الجوانب.

وحصل مسئولو الزمالك على موافقة الجهات الأمنية بحضور ما يزيد عن 52 ألف متفرج لمباراة الإياب أمام نهضة بركان المغربي.

ويرغب مسئولو الزمالك في زيادة عدد الجماهير في تلك المباراة وامتلاء مدرجات ستاد القاهرة.

حزن جوميز

قال البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك إن فريقه لم يبدأ الشوط الأول بشكل جيد  في لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية، ولكن الأداء كان أفضل في الشوط الثاني.

وأضاف :" لسنا سعداء بالنتيجة وأشعر بقدرتنا على تغيير نتيجة المباراة في الشوط الثاني بالقاهرة، وحضرنا للمباراة من أجل تحقيق الفوز في لقاء الذهاب، ولكن كانت هناك بعض الأخطاء في الشوط الأول استغلها فريق نهضة بركان بشكل صحيح".

وأوضح المدير الفني أنه لم يتوقع النتيجة قبل اللقاء، وشدد على أن نهضة بركان فريق قوي وفريقه استعد بالطريقة التي لعب بها وكان من الممكن أن يقدم الزمالك مستوى أفضل.

وشدد على أن الزمالك يجب أن يركز بشكل أفضل ويخلق فرصاً أكير من أجل  التسجيل وتهديد مرمى الفريق المنافس في اللقاء.

وأوضح أنه سيبدأ الإعداد للقاء العودة من أجل تحقيق الفوز وحسم اللقب

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل  في القاهرة للتتويج باللقب.

الزمالك أحمد سليمان الكونفدرالية نهضة بركان نهضة بركان المغربي

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