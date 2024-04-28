الأحد 28 أبريل 2024
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خبير اقتصادى: مصر تنهض اقتصاديًا وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولى (فيديو)

صندوق النقد
صندوق النقد

أكد أحمد خطاب، الخبير الاقتصادي، أن مصر تشهد نهضة اقتصادية ملموسة على جميع المستويات، وفقًا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ومن المتوقع أن يصل حجم الناتج المحلي لمصر إلى 32 تريليون دولار جنيه في عام 2029، ويُظهر هذا التطور الإيجابي فرص الاستثمار الواعدة في مصر.

وأضاف خطاب، في مداخلة لبرنامج "التاسعة" على القناة الأولى المصرية، أن مصر تتمتع بمحصلة استثمارية قوية، حيث تشمل استثمارات في العاصمة الإدارية الجديدة، ورأس الحكمة، وموانئ البحر الأحمر، وبورسعيد، بالإضافة إلى دخولها تحالف بريكس الذي يعزز من حجم التبادل التجاري المصري ويعكس أهمية قناة السويس الجديدة والقديمة.

وأكد أن هذه الإصلاحات الهيكلية تجعل مصر دولة محفزة للاستثمار الأجنبي المباشر، كما تسعى مصر لزيادة معدلات النمو وخفض معدلات التضخم، مع الحفاظ على الإنفاق في قطاعي الصحة والتعليم.

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