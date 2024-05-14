"مفيش فرح الساعة 12".. ماذا قال دفاع سائق أوبر المتهم باغتصاب فتاة مدينة نصر؟

«سماعته وقعت في الحادث وليس لديه أي شكاوى من قبل».. بهذه الكلمات حاول دفاع سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف والشروع في قتل سيدة خلال توصيلها لحفل زفاف بالشيخ زايد، الدفاع عن موكله.

المتهم

دفاع المتهم: تقدمت بطلب للقائه على انفراد

وقال محامي المتهم، إن موكله يعمل في الشركة منذ ثلاث سنوات، وأن السيارة ليست ملكه ولم يسبق أن تقدم أحد بشكاوى ضده وتقييماته عالية في التطبيق.

وتابع أنه تقدم بطلب لمقابلته على انفراد لمعرفة تفاصيل الحادث من روايته، لأن كل المعلومات حتى الآن من جانب طرف الضحية وشقيقتها، موضحًا أن كلام شقيقة الفتاة غير واضح، خاصة أنها تقول إن شقيقتها استقلت السيارة للوصول لحفل زفاف وكانت الساعة العاشرة والطريق وقته للوصول يتجاوز الساعة والنصف، فبالتالي ستصل للحفل في الساعة الثانية عشرة.

وأشار إلى أن موكله ضعيف السمع وكان يرتدي سماعة وسقطت منه خلال الحادث، مؤكدًا أن القضية ستتضح أكثر بالنسبة له عقب لقائه مع المتهم.

صديق المتهم: “ملوش سوابق”



وأضاف صديق سائق أوبر المتهم في واقعة فتاة التجمع، أن صديقه لا يملك السيارة التي تم ارتكاب الواقعة بها، بل استأجرها من أحد الأشخاص للعمل بها في شركة أوبر، ولم يسبق أن وجهت له إحدى الراكبات أي شكاوى تتعلق بالتحرش الجسدي أو اللفظي أو حتى سوء المعاملة، موضحًا أن الخلاف ممكن أن يكون بسبب طريقة الدفع وليس أكثر من ذلك.



ضبط المتهم

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سائق حاول التعدى على سيدة من مدينة نصر أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى.

تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من إحدى الفتيات قررت بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدي عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.

جرى تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه وتبين أنه مقيم بالمقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.