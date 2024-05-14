سائق أوبر المتهم بخطف مدرسة إنجليزى يجرى تحليل مخدرات بالطب الشرعى

يجري سائق أوبر، المتهم بخطف مدرسة إنجليزي، تحليل مخدرات في مصلحة الطب الشرعي، بزينهم لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط سائق حاول التعدى على سيدة أثناء استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى.



تبلغ للأجهزة الأمنية بالقاهرة من إحدى الفتيات قررت بأنها حال استقلالها سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكى قام قائدها باصطحابها لإحدى المناطق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وحاول التعدى عليها وبحوزته سلاح أبيض "كتر"، مما أسفر عن حدوث إصابتها، وتمكنت من الفرار.



تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة فى حينه، وتبين أنه مقيم بالمقطم، كما تم ضبط السلاح الأبيض والسيارة المستخدمين فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.