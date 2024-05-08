إحالة أوراق عاطل للمفتي بتهمة خطف قاصرتين والتعدى عليهن فى السلام

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى العباسية، اليوم الأربعاء، إحالة عاطل إلى فضيلة مفتى الجمهورية، وذلك لأخذ الرأى الشرعى فى اعدامه فى اتهامه بخطف قاصرتين تحت تهديد السلاح والتعدى عليهن فى منطقة السلام.

وكان أمر الإحالة كشف أن المتهم "عاطل" قام باستخدام حيوان "كلب" وبحوزته سلاح أبيض باستيقاف المجنى عليهن واقتادهنا إلى مكان مهجور بالمنطقة، بالإضافة إلى قيامه بسرقة هاتف محمول خاص باحداهنا.

تقدم أهلية المجنى عليهن ببلاغ إلى قسم الشرطة وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبجمع المعلومات وعمل التحريات اللازمة تم التوصل إلى هوية المتهم، وبإعداد الأكمنة تمكن رجال مباحث القاهرة من ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيق معه.