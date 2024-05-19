"اهدى يا عمو".. تفاصيل تحرش سائق DIDI بطالب ثانوي في الجيزة

أجرت نيابة أكتوبر أول تحقيقات موسعة في اتهام سائق ديدي بالتحرش بطالب ثانوي بعد وضع يده على مكان حساس في جسده.

واستمعت النيابة لأقوال الطالب المجني عليه وقال في تحقيقات استمرت قرابة 7 ساعات انه يدعى "ي.م"، طالب في الصف الاول الثانوي كان عائدا رفقة اصدقائه من الامتحان في مدرسته بالحرانية بابو النمرس حيث يستقلون سويا سيارة ديدي للعودة الى منازلهم في أكتوبر.

أضاف أن اصدقاءه غادروا السيارة امام مدينة دريم ولم يتبق سواه حيث كان يجلس بالمقعد الخلفي فطلب منه السائق الانتقال للجلوس في المقعد الأمامي المجاور له فاعتبر الأمر عاديا وليس مريبًا، حتى فوجئ بالسائق يسلك طريقا خلفيا من منطقة نيو جيزة ثم أصيب بصدمة عندما وضع السائق يده اسفل (التيشرت) ليلمس جسده فاندهش الطالب وشعر بأن الأمر خاطئ ودفع يده ونهره بشدة.

واستكمل الطالب المجني عليه قائلاً ان السائق تمادى في افعاله فجذب يده ووضعها على منطقة حساسة في جسده فألهم الله للتصرف بهدوء حتى لا يقوم بأذيته قائلاً:"خوفت يعمل فيا حاجة ولا يقتلي او يرميني من العربية واحنا في صحراء" فسحب يده قائلا له:"اهدى بس يا عمو هنوصل واعملك اللي انت عايزه" حتى يستطيع ان يصل بأمان لمنزله وعندما دخل من طريق الخمايل بالمحور طلب من السائق الدخول من بوابة معينة لعلمه بوجود أمن مكثف بها وفور وصوله صرخ مستغيثا بالأمن الذي التف حوله وتصادف وجود مدير أمن الكومبوند الذي تحفظ على السائق عندما أخبره الطالب بتحرشه به واتصل هاتفيا بوالده ثم طلب الشرطة.