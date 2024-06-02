الأحد 02 يونيو 2024
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أسعار الأضاحي 2024 في مصر.. كم وصل سعر الخروف البلدي قائم؟

الأضاحي - أرشيفية
الأضاحي - أرشيفية

مع اقتراب عيد الأضحى 2024، يزداد اهتمام المصريين بمعرفة أسعار الأضاحي 2024، خاصة مع التغيرات الاقتصادية التي يشهدها العالم، الدستور تقدم لكم معلومات شاملة ومحدثة عن أسعار الخرفان والعجول والأبقار، بالإضافة إلى أسعار صكوك الأضاحي وطرق شرائها، ونحرص على تحديث هذه المعلومات بشكل دوري لضمان مواكبة أي تغيرات قد تطرأ على  أسعار الأضاحي 2024.

الخراف

أسعار الأضاحي 2024، يتراوح سعر كيلو الخروف البلدي بين 160 و220 جنيها، ويتراوح سعر كيلو الخروف البرقي قائم بين 190 و225 جنيها، ويبدأ سعر الخروف الحي من 6000 جنيه ويصل إلى 10 آلاف جنيه حسب الحجم والنوع.

العجول والبقر

أسعار الأضاحي 2024، استعدادا لعيد الأضحى، يتراوح سعر كيلو البقر الكبير القائم 175 جنيها، وسعر كيلو البقري الصغير القائم 185 جنيها، وسعر كيلو الجاموس الكبير القائم 165 جنيها، وسعر كيلو الجاموس الصغير القائم 175 جنيها، وتتراوح أسعار العجول شبه البقر قبل العشر بين 35 و40 ألف جنيه.

أسعار لحوم الأضاحي

أسعار الأضاحي 2024، وتراوح سعر كيلو اللحم البتلو 250 جنيها، وسعر كيلو لحوم الماشية الذكور القائم 170 جنيهًا، وسعر كيلو الضأن 175 جنيهًا، وسعر كيلو اللحم البقري كبير السن 120 جنيها، ويتراوح سعر كيلو اللحم البقري صغير السن بين 140 و150 جنيها، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى.

صكوك الأضاحي

وتراوح سعر صك الأضحية البلدي 2024: 8500 جنيه، ووصل سعر صك الأضحية المستورد 2024: 6000 جنيه.

طرق شراء صكوك الأضاحي

ويمكن شراء صكوك الأضاحي في مصر قبل عيد الأضحى 2024 من خلال أرقام الحسابات البنكية لوزارة الأوقاف في البنوك التالية:

بنك مصر: 1400001009999999.

البنك المركزي: 2 / 22222 / 450 /9.

البريد المصري: 0163600034039818.

البنك الزراعي المصري: 919002000155711006.

البنك الأهلي المصري: 0013070465285400014.

ويمكن أيضًا شراء صكوك الأضاحي من خلال خدمة فوري عن طريق إرسال رسالة على الرقم 01552563217، ليصلك مندوب من وزارة الأوقاف.

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