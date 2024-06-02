ألاعيب نتنياهو وحكومته المتطرفة لعرقلة صفقة الهدنة.. ماذا يحدث خلف الكواليس؟

كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن تفاصيل مقترح الهدنة الذي تم تسليمه إلى إسرائيل وحركة حماس، والذي تسبب في تصاعد الضغط المحلي والدولي على رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأثار غضب وزراء حكومته المتطرفين الذين هددوا بالاستقالة، وفقًا لما نشره موقع "أكسيوس" الأمريكي.

ماذا حدث في إسرائيل؟

وبحسب الموقع الأمريكي، فقد أكدت إسرائيل أن خطاب بايدن يوم الجمعة وصف "بشكل عام" الاقتراح الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار والإفراج عن المحتجزين في غزة، لكنها أكدت أن إسرائيل يمكن أن تستأنف القتال إذا اعتقدت أن حماس تنتهك الاتفاق في أي وقت.

ويركز نتنياهو ومساعدوه على جوانب الصفقة المحتملة الأكثر ملاءمة لإسرائيل, حيث يواجه معارضة للاقتراح الذي قد يهدد مستقبل ائتلافه.

وقال مسئولون أمريكيون إنهم متشجعون، لأن نتنياهو لم يعارض خطاب بايدن أو ينفي أنه يعكس الاقتراح الإسرائيلي الذي تم تسليمه إلى حماس قبل عدة أيام.

وأشار الموقع الأمريكي، إلى أنه بعد وقت قصير من انتهاء عطلة السبت، أصدر الوزيران القوميان المتطرفان في الائتلاف، إيتامار بن جفير وبتسلئيل سموتريش، بيانات تهاجم الاقتراح الإسرائيلي، الذي سمعوا عنه لأول مرة في خطاب بايدن.

وقالوا إنهم أبلغوا نتنياهو أنه إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح وتحول إلى صفقة، فسوف يغادرون الائتلاف ويسقطون الحكومة.

ورد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بإصدار بيان يلتزم فيه بمنح نتنياهو "شبكة أمان" سياسية إذا لزم الأمر من أجل تمرير الصفقة.

وأصدرت الولايات المتحدة ومصر وقطر بيانًا مشتركًا يوم السبت يدعو كلًا من حماس وإسرائيل إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق "يجسد المبادئ التي حددها الرئيس بايدن".

وقد أجرى مسئولو إدارة بايدن اتصالات هاتفية يومي الجمعة والسبت للحصول على بيانات الدعم من حلفاء الولايات المتحدة والدول العربية.

كما تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هاتفيًا مع وزراء خارجية مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن وتركيا وقطر.

وأصدر وزير الخارجية الإماراتي بيانًا أشاد فيه بخطاب بايدن وقال وزير الخارجية السعودي إن بلاده تدعم أي مقترح ينهي الحرب.

كما أصدر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بيانات دعم لخطاب بايدن.

وقال بايدن في خطابه إنه حتى لو تم التوصل إلى اتفاق وبدء وقف إطلاق النار، فإن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها و"تقديم المسئولين عن أحداث 7 أكتوبر إلى العدالة" - ويمكن أن تستأنف العمليات العسكرية إذا "فشلت حماس في الوفاء بالتزاماتها".

وأكد اثنان من مساعدي نتنياهو في مؤتمر صحفي أنه وفقًا للاقتراح، تحتفظ إسرائيل بالحق في استئناف القتال في أي وقت إذا انتهكت حماس التزاماتها بموجب الاتفاق.

ويمكن أن تشمل هذه الشروط عدم إطلاق سراح عدد المحتجزين المتفق عليه، أو إذا كان لدى إسرائيل انطباع بأن المفاوضات في المرحلة الثانية من الصفقة غير مثمرة وتستخدمها حماس لكسب الوقت.

وقال المساعدون إن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب لم تتغير: تدمير الجناح المسلح لحماس وقدرة الجماعة على الحكم، وإطلاق سراح جميع المحتجزين وضمان عدم تمكن حماس من مهاجمة إسرائيل في المستقبل.

وأضافوا أن "اقتراح إطلاق سراح المحتجزين يسمح لإسرائيل بالتأكد من تحقيق كل هذه الشروط قبل سريان وقف دائم لإطلاق النار".

وشدد مساعدو نتنياهو على أن إسرائيل ستصر على ألا يبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق إلا بعد التوصل إلى اتفاق بشأن شروط وقف إطلاق النار.

وقال أحد مساعدي نتنياهو إن "الاقتراح ينص على أنه في موعد أقصاه اليوم السادس عشر من التنفيذ، ستبدأ مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين من أجل التوصل إلى اتفاق حول شروط تنفيذ المرحلة الثانية من هذا الاتفاق".

وقال مسئولون أمريكيون إن البيت الأبيض أخطر مكتب نتنياهو بخطاب بايدن قبل ساعتين تقريبًا.

وتحدث المسئولون الأمريكيون إلى السفير الإسرائيلي في واشنطن مايك هرتزوج وإلى أحد مستشاري نتنياهو ووصفوا الخطاب لهم بعبارات عامة.

وقال مسئول أمريكي إن البيت الأبيض أبلغ أيضًا عضو مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بيني جانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت مسبقًا بخطاب بايدن.

وقال المسئول الأمريكي إن البيت الأبيض يشعر بخيبة أمل إزاء رد الفعل الأولي لجانتس، لكن يوم السبت أصدر جانتس بيانًا رحب فيه بخطاب بايدن ودعا نتنياهو إلى المضي قدمًا في صفقة المحتجزين.