دفتر أحوال وزارة الداخلية: 10 ملايين جنيه غسيل أموال وجريمة خطف بدمياط

ضربات متتالية على مدار اليوم وجهتها وزارة الداخلية لكل من يحاول الخروج عن القانون، ونجاحها في الكشف عند عدد من الجرائم وضبط مرتكبيها، "الدستور" تقدم لقرائها أهم ما رصده دفتر أحوال وزارة الداخلية.

خطف أولاده وألقى زوجته من السيارة في دمياط

نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية، متضمنًا قيام أحد الأشخاص بإلقاء زوجته من السيارة وخطف أنجاله بدمياط.

نصاب أجنبي في مدينة نصر

كشفت أجهزة الأمن النقاب عن نصاب أجنبي أوهم ضحاياه من حاملي الجنسيات الأجنبية بقدرته على إدخال الأجانب للإقامة في مصر بمقابل مادي في مدينة نصر.

كيان تعليم وهمي بالقاهرة

أوهم نصاب ضحاياه قدرته على توفير شهادات دراسات عليا لهم بمقابل مادي، وتمكنت أجهزة الأمن من ضبطه بالقاهرة لقيامه بإدارة كيان تعليمي وهمي بقصد النصب والاحتيال على المواطنين.

80 مليونًا غسيل أموال

قامت أجهزة الأمن الإجراءات القانونيـة حيـال أحد الأشخاص بسوهاج؛ لقيامه بغسـل حوالى 80 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

50 مليون جنيه غسيل أموال

أجرى نصاب خطير محاولات لغسل أموال قيمتها 50 مليون جنيه، وقد تمكنت أجهزة الأمن من اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضده بعد أن تبين أنها من متحصلة من نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي السفر للخارج.

احتفالات بعيد القيامة في مراكز الإصلاح

استقبلت مراكز الإصلاح والتأهيل بقطاع الحماية المجتمعية بوزارة الداخلية عددًا من رجال الدين المسيحي، وذلك لإقامة الصلوات والشعائر الدينية ومشاركة النزلاء والنزيلات المسيحيين الاحتفال بعيد القيامة المجيد، كما تم تقديم بعض الهدايا وكحك العيد "الذى تم إعداده بقطاع الحماية المجتمعية" لهم احتفالًا بتلك المناسبة.

مشاجرة في أسوان

كشفت وزارة الداخلية اليوم الأحد، عن ملابسات واقعة حدوث مشاجرة وسقوط متوفى بأسوان، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

جثة عامل في القليوبية

بلغ لمركز شرطة القناطر الخيرية بالعثور على جثة عامل بأحد المصارف المائية بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة، بإجراء التحريات وجمع المعلومات بمشاركة قطاع الأمن العام تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين- مقيمين بدائرة قسم شرطة قليوب، واعترفا بحدوث مشادة كلامية بينهما والمجني عليه بسبب خلافات تطورت إلى مشاجرة قاما خلالها بالتعدي عليه بسلاح أبيض ما أدى لحدوث إصابته التي أودت بحياته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.